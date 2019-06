Costa diz que Portugal tem de reduzir "para metade" a área ardida

António Costa, tem ao lado o MNE Augusto Santos Silva, no debate quinzenal de 6 de junho

António Costa prometeu esta terça-feira, na abertura do último debate quinzenal, no Parlamento, que "Portugal chegará a 2030 sem centrais a carvão", mas o primeiro-ministro também antecipou a necessidade de reduzir "para metade" da área ardida, para conseguir "atingir" as metas de "neutralidade carbónica".

Para este objetivo terá de contribuir também uma redução do consumo de petróleo, "reduzindo emissões e procurando a independência energética". Reduzindo o consumo dos atuais 70 milhões de barris de petróleo por ano, como apontou António Costa, para um número inferior a 10 milhões, Portugal poupará anualmente "1,2 mil milhões de euros" nas suas importações.

No último debate quinzenal da legislatura com uma intervenção centrada nas políticas ambientais e de valorização do território, António Costa defendeu também que Portugal está "na primeira linha dos países" que pretendem atingir a neutralidade carbónica em 2050.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre as medidas tomadas na presente legislatura, o primeiro-ministro voltou a destacar a descida dos passes sociais nos sistemas de transportes urbanos e interurbanos em Portugal.

Ao nível programático, o PS identificou a luta contra às alterações climáticas como um dos "quatro eixos estratégicos" que constarão no seu programa eleitoral, a par com o desafio demográfico, a transição para a sociedade digital e o combate às desigualdades.

[em atualização]