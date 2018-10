Governo disponível para rever regime de vistos gold

António Costa escolheu a economia e o emprego como temas do debate quinzenal desta quarta-feira, o último antes da apresentação do Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano. Com as negociações a entrarem na reta final, e questões como o aumento de salários na função pública e o aumento extraordinário das pensões ainda em aberto, o OE será um dos temas em cima da mesa no debate desta tarde, e BE e PCP deverão aproveitar para pressionar o executivo.

Até agora, é conhecido o cenário macroeconómico para 2019, com o governo a avançar com uma estimativa de crescimento de 2,2% no próximo ano. O défice deverá ficar nos 0,2%, enquanto a projeção para a taxa de desemprego é de 6,3%.

Mas o Orçamento não será tema único. Com a comissão de inquérito ao assalto a Tancos já no horizonte parlamentar - a votação será a 24 de outubro, mas PSD e PS já anunciaram que vão viabilizar a iniciativa do CDS - e o ministro da Defesa debaixo de fogo, a oposição não deixará o assunto em branco. Na última segunda-feira, Costa voltou a reiterar a confiança em Azeredo Lopes, considerando-o como um "ativo importante" no governo.