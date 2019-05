Professores. Costa diz que se demite se decreto for aprovado

Carlos César põe em dúvida futuros acordos com PCP e BE

"A aprovação em votação final e global forçará o Governo a apresentar a sua demissão", disse hoje o chefe do Governo, sobre o decreto dos professores aprovado, na especialidade, pelo PSD, BE, CDS e PCP - e só com os votos contra do PS.

António Costa disse que comunicou esta decisão hoje ao Presidente da República e ao presidente da Assembleia da República.

No entender do chefe do Governo, o decreto em causa "condiciona de forma inadmissível" não só a "governabilidade atual" e como "a governação futura".

"Significativos aumentos de impostos"

Segundo Costa, "a acomodação no curto, médio e longo prazo deste medida" implicaria "inevitáveis cortes nos investimentos" e "significativos aumentos de impostos". É que, acrescentou, um decreto prevendo a contagem integral do tempo congelado aos professores teria depois ser estendido a outros corpos especiais da administração pública, ou seja, um "acréscimo permanente" na despesa de 800 milhões de euros/ano. E, já este ano, necessariamente, um orçamento retificativo.

O chefe do governo fez questão de elencar todas as medidas de reposição de rendimentos aprovadas nesta legislatura, como por exemplo, os aumentos do salário mínimo, reposição dos feriados e horários de trabalho, diminuição das tarifas nos passes sociais, aumentos nos abonos de família e nas pensões, redução das taxas moderadoras do SNS e ainda a gratuitidade dos manuais escolares.

Sublinhou porém que todas estas iniciativas foram aprovadas "com conta, peso e medida", não dando um "passo maior do que a perna" - ou seja, procurando sempre "prosseguir uma política orçamental responsável". Isso permitiu ao país "recuperar a credibilidade internacional" e ainda a "estabilização do sistema financeiro", uma "forte redução do desemprego" bem como "a diminuição do défice e da dívida".

BE e PCP protegidos

Costa fez questão de proteger os partidos que formam com o PS a maioria que lhe permitiu governar durante toda esta legislatura, recordando que tanto o BE como o PCP sempre defenderam a contagem integral do tempo de carreira congelado aos professores. E fê-lo centrando as críticas na direita parlamentar:"Se alguém foi incoerente foram os outros dois partidos [PSD e CDS] que se juntaram ao Bloco de Esquerda e ao PCP."

Ao mesmo tempo, recordou que os professores, por iniciativa governamental, já viram repostos 70% dos direitos salariais e de carreira que começaram a ser cortados em 2011 e se agravaram no tempo da troika.

Por outro lado, disse ainda, só não prosseguiram as negociações para continuar a "mitigação dos impactos dos congelamentos" porque o Governo esbarrou numa "continuada intransigência sindical".

Antes da declaração ao país, o primeiro-ministro esteve reunido em Belém com o Presidente da República, durante cerca de uma hora.

De manhã, na residência oficial de S. Bento, esteve reunido, de emergência, o núcleo de coordenação política do Governo, dirigido por Costa e composto por ministros como Pedro Siza Vieira (Economia), Mariana Vieira da Silva (Presidência), José António Vieira da Silva (Trabalho), Mário Centeno (Finanças), Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação) e ainda o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, bem como a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

Fez-se nessa reunião a avaliação das consequências da aprovação, na especialidade, na comissão de Educação, pelo PSD, CDS, BE e PCP, de um decreto prevendo a contabilização total nos salários dos professores do tempo de carreira congelado durante nove anos, quatro meses e dois dias.

