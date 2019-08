Costa marca reunião de emergência para sábado de manhã

O primeiro-ministro, António Costa, marcou uma reunião de emergência para este sábado devido à greve dos motoristas que deverá ter inicio na segunda-feira, informou fonte do seu gabinete. Também para este dia, os dois sindicatos que entregaram o pré-aviso de greve agendaram plenários com os seus associados, nos quais vai ser decidido se mantêm ou não a paralisação.

"Esta reunião extraordinária, em São Bento, destina-se a coordenar os trabalhos do Governo para fazer face aos efeitos da greve dos motoristas que está prevista iniciar a partir das 00:00 de segunda-feira", afirmou fonte do gabinete do primeiro-ministro à Lusa.

Após a reunião, que não tem hora para terminar, o chefe do governo irá falar à comunicação social.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A reunião está marcada para as 10:00 no palácio de São Bento. António Costa chamou os ministros do Trabalho, Vieira da Silva, do Ambiente, José Matos Fernandes, dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Administração Interna, Eduardo Cabrita, mas também o da Defesa, João Gomes Cravinho. O secretário de Estado das infraestruturas, Jorge Delgado, também vai estar nesta reunião, dada a ausência do ministro Pedro Nuno Santos.

Face ao cenário de greve dos motoristas, que deverá começar na segunda-feira, o governo declarou crise energética no país a partir das 23.59 desta sexta-feira e até dia 21. As restrições vão, no entanto, entrar em vigor só a partir de domingo à noite, à meia-noite.

A última reunião do género aconteceu durante a "crise dos professores", em maio, quando o primeiro-ministro chegou a abrir a possibilidade de se demitir se o Parlamento aprovasse a obrigatoriedade de contar a totalidade do tempo de serviço dos professores.