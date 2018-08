Costa continua a pressionar esquerda para aprovar OE

Uma eventual rutura na geringonça devido a cálculos eleitorais poderá levar a esquerda toda no seu conjunto à derrota nas legislativas de 2019.

"Um voto que se ganha pode ser um país que se perde", afirmou esta tarde António Costa no comício de 'rentrée' do PS em Caminha - uma festa comício onde a mobilização do partido não foi suficiente para encher o recinto (um espaço no Parque 25 de Abril) e que também foi marcada por um pequeno mas muito ruidoso protesto dos lesados do Novo Banco.

O líder socialista tentou explorar a favor do seu partido os efeitos do voto útil dizendo que "não há nenhum governo progressista em Portugal sem o PS e sem que o PS tenha força para fazer esse governo". Ou seja: "Eles [os parceiros da geringonça] têm sido essenciais mas o PS é imprescindível para que haja um governo de esquerda."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por isso - acrescentou - "é absolutamente essencial dar força ao PS" nas eleições que se aproximam - europeias, legislativas e regionais da Madeira - para se poder "dar continuidade" às políticas de devolução de direitos e rendimentos postas em prática desde 2015.

Contudo, no curto prazo, é importante que o próximo Orçamento passe porque é "fundamental não estragar o que já produzimos". Dirigindo-se claramente ao BE, PCP e PEV, reforçaria: "Não podemos pôr em causa nem a estabilidade política nem ter uma gestão orçamental irresponsável que faça derrapar o défice e aumentar a dívida". Dito por outras palavras: "Não vamos pôr em causa nem o acordo [das esquerdas] nem o rigor [orçamental]."

Numa aparente tentativa implícita de se demarcar da herança socrática, António Costa sublinharia ainda o seu objetivo pessoal como primeiro-ministro: "No dia em que cessar funções não deixarei o país pior do que o encontrei, deixarei muito melhor."

"Maioria absoluta" foi, mais uma vez, uma expressão que evitou. "Não gosto de tabus e por isso deixo claro que só temos uma meta: ganhar nas legislativas, ganhar nas europeias, e pela primeira vez ganhar na Madeira."

[em atualização]