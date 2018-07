César pressiona Governo para investimentos em Beja

O grupo parlamentar do PS vai pressionar o Governo para que lance, "ainda este ano", o concurso para a electrificação da linha férrea que serve Beja

A promessa foi hoje feita pelo líder parlamentar do partido, Carlos César, depois de uma reunião com o presidente da câmara de Beja, Paulo Arsénio (eleito pelo PS), reunião onde também participaram representantes do movimento "Beja merece mais".

Carlos César admitiu que o Alentejo "tem sido sempre colocado em segundo plano" mas fê-lo sublinhando ao mesmo tempo os pergaminhos do PS na conclusão de obras como a barragem do Alqueva - um investimento que já vai em 2400 milhões de euros - ou o aeroporto de Beja.

Ou seja: "Com o PS pode haver uma luz e uma esperança" para as regiões que se confrontam de forma mais acentuada com os problemas da desertificação e da interioridade.

Segundo o líder parlamentar do PS, agora a bancada irá pressionar também o Governo para incluir o distrito de Beja nas obras que vierem a ser previstas no Plano Nacional de Investimentos (o plano que enquadrará as receitas do próximo quadro comunitário de apoio).

"Viemos para aprender e apreender. Saímos daqui com a convição do que é prioritário", afirmou César - que antes do encontro no município bejense havia visitado a sede da EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infra Estruturas do Alqueva).

Questionado sobre a presença de ministros a acompanhá-lo, foi categórico: "Não viemos para nos encontramos com senhores ministros mas com os alentejanos".

As jornadas parlamentares do PS terminarão amanhã cabendo a António Costa o discurso de encerramento.