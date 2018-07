César insinua ultimato à esquerda: ou "responsabilidade" ou "isolamento"

Das duas, uma: ou "responsabilidade" ou "regresso ao isolamento". Foram estas as duas opções com que esta manhã Carlos César confrontou os partidos à esquerda do PS - da "maioria parlamentar", disse - face à discussão que se aproxima do Orçamento do Estado para 2019.

O líder da bancada do PS falava na chamada Pousada do Alqueva, ao abrir o segundo e último dia das jornadas parlamentares do partido. A iniciativa será encerrada ao fim da manhã pelo líder do partido, António Costa.

Dizendo ao BE, PCP e PEV que devem ter "orgulho" no que já foi alcançado pelo Governo do PS, no crescimento do emprego ou no reforço dos direitos laborais, o líder parlamentar disse que a "apreciação" do OE deve ser "marcada pela convergência" mas também por um "indispensável sentido de responsabilidade" e "outra coisa não se espera" dos parceiros da 'geringonça'

Depois acrescentou: "Nem o Partido Socialista se desviará do seu percurso nem a esquerda quer voltar a um regime de isolamento". Mas mais do que isso: não só os parceiros do PS podem arriscar-se a situação de "isolamento" como também de "falta de influência" (e o resto da frase de César foi abafada pelos aplausos dos deputados do PS).

Antes, César já tinha afirmado que os "sucessos" da governação do PS foram conseguidos com a "contribuição e sensibilidade indispensáveis" dos partidos à esquerda do PS - frase a que os deputados do PS reagiriam com indiferença, não a aplaudindo.

E prosseguiu: "Não estamos muitas vezes em acordo e somos às vezes exuberantes nas discordâncias". Mas - sublinhou - "é bom que esses partidos marquem as diferenças" porque isso "ajuda-nos a todos a crescer e a maturar as decisões" e, além disso, a "esclarecer os eleitores".

Avisos ao Governo

Os partidos à esquerda do PS foram alvo de avisos por parte do líder parlamentar do PS mas o Governo também. César reafirmou que a sua bancada introduzirá mudanças na proposta de lei que o Governo apresentou no Parlamento para traduzir o acordo que fez na Concertação Social de revisão do Código Laboral. "Vamos melhorar esse acordo [de concertação social] impedindo abusos que o pervertam", afirmou - numa referência implícita à questão do prolongamento do período experimental dos contratos de trabalho.

Se as propostas já foram objeto de concertação social, agora é "o tempo da concertação parlamentar" - "é isso que faremos com liberdade e responsabilidade que nos são próprias".

Ao mesmo tempo piscou o olho aos parceiros da 'geringonça" para viabilizarem essas alterações - agora que o PSD ameaça dizer 'não' à proposta se ela alterar o acordado com os parceiros sociais. "O acordo é benéfico para os trabalhadores", é "pioneiro na dignificação do trabalho", "promove a limitação contratos a termo" e introduz a taxa de rotatividade que penaliza empresas assentes em trabalho temporário".

