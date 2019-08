Carlos Moedas "muito contente por passar testemunho" a Elisa Ferreira. Mas PCP está insatisfeito

Em declarações à agência Lusa, o atual comissário com a pasta da Investigação, Ciência e Inovação afirmou ter ficado particularmente agradado por o primeiro-ministro, António Costa, ter escolhido Elisa Ferreira, que "foi sempre uma mulher de criar pontes e conseguir consensos", aspeto importante nas funções que desempenhará nos próximos cinco anos no executivo comunitário liderado pela alemã Ursulo von der Leyen.

Lembrando que sempre contou com o "apoio incondicional" de Elisa Ferreira desde que se cruzaram pela primeira vez no Parlamento Europeu, em 2014, numa altura em que ainda era comissário nomeado para a 'Comissão Juncker' - designado pelo governo PSD/CDS-PP -, Carlos Moedas salientou o facto de a antiga eurodeputada socialista ser "respeitada em Bruxelas por todos, à esquerda e à direita", o que, apontou, "é um ativo importante" para o cargo que vai exercer, no qual terá de "fazer essas pontes entre a esquerda e a direita".

"Portanto, é uma escolha que a mim me deixa muito descansado e, por outro lado, também muito contente por passar o testemunho a alguém como a Elisa Ferreira. Acho que é uma boa escolha, e portanto fico muito contente com esta passagem de testemunho", resumiu.

© Gerardo Santos / Global Imagens

Sobre a pasta que poderá ser atribuída à comissária de Portugal no futuro executivo, que deverá entrar em funções em 1 de novembro, Carlos Moedas não se quis alongar, dado não querer entrar numa área que é da competência da nova presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, mas não deixou de destacar a "experiência extraordinária" de Elisa Ferreira "em tudo o que é área financeira e económica", tanto na assembleia europeia como, posteriormente, no Banco de Portugal.

Considerando por isso que Elisa Ferreira está "muito bem talhada" para assumir uma pasta de natureza económica e financeira, "que se encaixa na perfeição" no seu perfil, Carlos Moedas notou, todavia, que a antiga deputada europeia "também pode fazer muitas outras pastas", até porque o cargo de comissário é essencialmente político.

Saudando também o facto de Elisa Ferreira se tornar a primeira mulher portuguesa nomeada para o colégio da Comissão Europeia, por ser "muito importante uma maior paridade" entre homens e mulheres, o atual comissário sublinhou todavia que, mais do que o género, interessa efetivamente "a competência", e insistiu que as qualidades da sua sucessora não deixam dúvidas.

PSD destaca competência e conhecimento

As reações à escolha de Elisa Ferreira para suceder a Carlos Moedas vão chegando, com o cabeça de lista do PSD às eleições europeias a ser um dos primeiros a saudar a escolha da ex-ministra socialista como comissária europeia. Paulo Rangel considera-a uma pessoa experiente e competente.

"Saúdo a escolha de Elisa Ferreira para comissária. Experiente, competente e com rede europeia. Também por ser a primeira mulher portuguesa", disse, numa mensagem na rede social Twitter.

Nem o líder do partido não ficou de fora das felicitações. Rui Rio elogiou a escolha de Elisa Ferreira para o cargo. Diz que "é uma boa escolha como poderia ter sido uma boa escolha muitas outras personalidades portuguesas". Acrescenta que a comissária, que irá integrar o executivo liderado pela alemã Ursula von der Leyen, tem "conhecimento suficiente para desempenhar bem o lugar" e "em diversas pastas". "Esperemos que lhe seja atribuída uma pasta importante para Portugal", sublinhou esta terça-feira, em declarações aos jornalistas, na sede do Porto do PSD, onde apresentou propostas para reformar o sistema político.

Também Maria da Graça Carvalho, deputada do Parlamento Europeu, se mostrou contente com a escolha de António Costa. Na sua conta de Twitter, parabenizou e felicitou Elisa Ferreira, que considera ter um "profundo conhecimento dos assuntos e do modo de funcionar das instituições europeias". Competências que farão de si "uma excelente Comissária", escreve.

Marisa Matias espera "voz forte"

A eurodeputada do Bloco de Esquerda (BE), Marisa Matias, disse esperar que Elisa Ferreira, enquanto comissária europeia, seja uma voz forte contra a política de destruição dos serviços públicos e do mercado de trabalho.

"Espero que Elisa Ferreira seja uma voz forte contra a política europeia de destruição dos serviços públicos e desregulação do mercado de trabalho que tem vigorado na Europa. Obviamente, sei que será uma tarefa difícil sobretudo tendo em conta aquele que foi o apoio explicito do PS à presidente da Comissão Úrsula von der Leyen e que tem uma política diferente", declarou Marisa Matias à agência Lusa.

A eurodeputada bloquista recordou que trabalhou com Elisa Ferreira alguns anos no Parlamento Europeu, na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários. "Nós convergimos muitas vezes na crítica à política económica monetária europeia, convergimos muitas vezes na crítica à austeridade, com exceção do pacote da governação económica em que não estivemos do mesmo lado. (...) Sinceramente, espero que Elisa Ferreira possa ser essa voz forte que precisamos", disse.

PCP insatisfeito com escolha

A nova comissária europeia parece ter convencido todos, quer à esquerda que à direita. Quase todos. Contrariamente à maioria, o Partido Comunista Português (PCP) não se mostrou satisfeito com a escolha de Elisa Ferreira para o cargo.

Em entrevista à TSF, o eurodeputado João Ferreira frisa que é preciso não esquecer as políticas que a comissária segue, que se têm demonstrado prejudiciais para o país.

"Ao longo destes últimos anos em que Elisa Ferreira esteve no Parlamento Europeu, aquilo que sempre se verificou foi uma convergência com os setores da social-democracia e com a direita europeia", criticou.

O economista Alberto Castro considera que comissária leva uma "grande vantagem relativamente a Pedro Marques"

País "dificilmente poderia estar melhor representado"

O ex-ministro das Finanças Miguel Cadilhe não se mostrou surpreendido com a escolha e considera mesmo que "muito dificilmente Portugal poderá estar tão bem representado na Comissão Europeia" do que com Elisa Ferreira.

Em declarações ao jornal Público, o antigo governante lembra que a comissária "tem uma experiência e uma passagem pela Europa longa e profunda e, além disso, é uma pessoa que, tendo capacidades várias, se dedica muito aos dossiers que lhe são entregues e sempre com sentido de responsabilidade e efetividade".

Sobre a pasta que Elisa Ferreira deverá representar, Miguel Cadilhe garante que "está em condições de assumir diversas pastas, nomeadamente a da Economia e Finanças".

Já o economista Alberto Castro não aponta a pasta da Economia e Finanças como uma possibilidade, "dado o handicap que resulta de Portugal já ter a presidência do Eurogrupo".

"Grande vantagem" em relação a Pedro Marques

Também em entrevista ao jornal Público, Alberto Castro diz que a comissária escolhida leva uma "grande vantagem relativamente a Pedro Marques" pelo facto de "ter uma carreira reconhecida no que respeita aos assuntos europeus".

A antiga governante "construiu uma carreira centrada em questões europeias, desde o seu doutoramento, mas também enquanto esteve na comissão de coordenação e, mais tarde, com o seu notável trajeto no Parlamento Europeu".

António Costa escolheu a ex-ministra Elisa Ferreira para comissária europeia e já o comunicou à nova presidente da comissão."O primeiro-ministro comunicou à presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o nome de Elisa Ferreira para integrar o colégio de Comissários da próxima Comissão Europeia", afirmou à Lusa fonte oficial do gabinete de António Costa. Segundo a mesma fonte, oportunamente a presidente eleita da Comissão Europeia comunicará a pasta atribuída à futura comissária portuguesa.

Elisa Ferreira foi ministra dos governos chefiados por António Guterres, primeiro do Ambiente, entre 1995 e 1999, e depois do Planeamento, entre 1999 e 2002, e ocupa, desde setembro de 2017, o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal.