Câmara de Pombal desafia secretário de Estado das Infraestruturas a visitar o IC8

No passado dia 24 de setembro seis pessoas perderam a vida na sequência de uma colisão frontal ocorrida em São João da Ribeira, perto de Pombal.

O presidente da Câmara de Pombal convidou o secretário de Estado das Infraestruturas e os presidentes da Infraestruturas de Portugal e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para visitarem o Itinerário Complementar n.º8 (IC8), onde hoje se registaram dois mortos.

"A seguir ao acidente convidei o secretário de Estado das Infraestruturas e os presidentes da Infraestruturas de Portugal e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para visitarem o local onde nas últimas semanas morreram oito pessoas", afirmou o presidente do município de Pombal, Diogo Mateus (PSD).

Segundo o autarca, no último ano morreram 11 pessoas no concelho de Pombal vítimas de acidentes de viação.

"Justifica uma atuação pontual para dar uma imagem de segurança aos cidadãos, que merecem que lhes seja dado o melhor e a atenção devida", afirmou.

Diogo Mateus lamentou que, até ao momento, não tenha obtido resposta da Infraestruturas de Portugal à proposta enviada pela autarquia para a "marcação de uma linha contínua dupla ao quilómetro 34", onde há um mês - dia 24 de setembro - morreram seis pessoas numa colisão frontal.

O presidente da Câmara admitiu que uma solução a médio/longo prazo poderá passar pela colocação de separadores centrais, à semelhança do que foi executado no IC2, no concelho de Leiria, para pôr fim aos choques frontais.

"Poderá passar pela colocação de separadores, mas a solução mais rápida será fazer uma pintura horizontal de um duplo traço contínuo, complementada com sinalização vertical. Depois essa recomendação terá de ser analisada pelo gestor da obra", referiu Diogo Mateus.

Um choque frontal provocou hoje a morte a duas pessoas no IC8, em S. João da Ribeira, na freguesia de Almagreira, no concelho de Pombal.

A GNR informou que, às 15:15, a via, que esteve encerrada nos dois sentidos desde as 11:17, já se encontrava com a circulação normalizada.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o acidente provocou a morte a dois homens, com 45 e 56 anos.

O acidente ocorreu no mesmo local, onde morreram seis pessoas, após uma colisão frontal, a 24 de setembro.

No local estiveram 15 operacionais e sete viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.