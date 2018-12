Bloco e PAN ausentes na recepção do Parlamento ao presidente chinês

Deputados obrigados a identificar-se na rua para chegar ao Parlamento por causa da visita do presidente chinês

Propositadamente, para assinalarem a sua distância face a um regime com cadastro negro em ternos de direitos humanos, os deputados do Bloco de Esquerda e o deputado do PAN primaram pela ausência, esta quarta-feira de manhã, na recepção parlamentar ao Presidente chinês, Xi Jinping.

Quem também não esteve presente, foi o presidente da comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros, o socialista Sérgio Sousa Pinto. O DN tentou, em vão, junto do próprio, apurar as razões da ausência.

Foi uma visita, de cerca de uma hora, marcada por uma total ausência de palavras públicas, quer da parte do chefe do Estado chinês quer da parte do anfitrião, Ferro Rodrigues, presidente da Assembeia da República.

Xi Jinping foi recebido com honras militares da GNR em frente à Assembleia da República, tendo Ferro Rodrigues a recebê-lo. Chegou com um atraso de doze minutos face à hora marcada (10h40).

Depois entrou no Parlamento, sempre tendo a seu lado o presidente da AR, e nos Passos Perdidos, assinou o livro de honra. Assinatura simples, sem nenhuma mensagem política, acompanhada apenas da data.

A assinatura de Xi Jinping no livro de honra da AR. Por baixo da assinatura, o presidente chinês escreveu a data © DR

A seguir, o PR chinês e o presidente da AR, acompanhados das respetivas comitivas, reuniram, à porta fechada, no salão nobre da Assembleia da República. E, finda a reunião, foi feita uma fotografia de família na sala das sessões. Pelas 11.40, Xi Jinping e comitiva deixaram a Assembeia, em direção ao Palácio de Queluz, para um encontro com o primeiro-ministro português, António Costa.