BE, PCP e PEV contra voto de pesar pela morte de George Bush

Os deputados do BE, do PCP e do PEV levantaram-se contra o voto de pesar pelo falecimento de George Herbert Bush, antigo presidente americano, que o Parlamento aprovou esta sexta-feira.

A favor do texto apresentado pelo PS, PSD, CDS-PP e por membros do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Estados Unidos da América, votaram as três bancadas proponentes e o deputado único do PAN, André Silva.

O texto apresenta George H. W. Bush, que foi o 41.º presidente dos Estados Unidos da América, como "um amigo de Portugal" e aponta a liderança que lhe coube coincidindo "com o fim da Guerra Fria", num "período de redefinição da ordem mundial".

Num outro parágrafo sublinha-se que Bush pai foi um "atlantista profundo, defendeu sempre a especial ligação dos EUA à Europa e o multilateralismo", tendo sido "um dos mentores da transformação da OTAN". Mais: "A seu crédito vão, também, a libertação do Koweit, ao abrigo de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e ainda a permanência da Alemanha unificada na OTAN." Bloquistas, comunistas e ecologistas estiveram contra.

Um outro voto, apresentado pelo BE, de "repúdio pelo confinamento e isolamento de migrantes na Dinamarca", foi retirado da ordem de trabalhos para ser objeto de debate na Comissão dos Assuntos Europeus.