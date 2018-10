"Balanço positivo" ou "retrocesso"? Um ano de Inês de Medeiros em Almada

A presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), afirmou ao DN que "o balanço global" do primeiro ano de mandato socialista "é positivo", opinião que é partilhada por PSD, mas os partidos à esquerda discordam e queixam-se de "retrocesso e indefinição de políticas" por parte do novo executivo.

Inês de Medeiros protagonizou uma das vitórias mais comentadas nas eleições autárquicas do ano passado ao conquistar a Câmara de Almada à CDU - a autarquia esteve sob a alçada comunista desde 1976. Um ano depois, a autarca de Almada afirmou ao DN que "o balanço global é positivo" e que houve boas reações à chegada do novo executivo - que além da presidente é composto por três vereadores do PS e dois do PSD com pelouros, e mais quatro da CDU e uma do BE sem pelouro.

Inês de Medeiros considerou que "no primeiro ano tem que se prosaicamente 'arrumar a casa'" e isso levou a que mais não fosse feito: "Gostaríamos de ter ido mais longe, de fazer mais durante o primeiro ano."

Para 2019, uma das bandeiras do executivo vai ser a "reabilitação do ginjal de Almada"

O executivo também é "totalmente diferente" e isso obriga a "uma nova forma de trabalhar", com "momentos de adaptação que são necessários", porque a ótica é a de mudança e não a de continuidade. E qualquer alteração na Câmara Municipal de Almada "é vista, certamente, como um questionar das decisões políticas anteriores".

Quanto a resultados financeiros, apesar de não avançar números, a presidente do município referiu que "os resultados serão simpáticos".

As conversações com a CDU e o Bloco não foram "um diálogo fácil", mas Inês de Medeiros lembrou que ainda há mais três anos de mandato: "É o primeiro ano, daqui para a frente espero ter mais terreno para diálogo [com as outras forças políticas]."

PSD concorda

O Partido Social-Democrata partilha do balanço feito pela presidente da Câmara de Almada. O vereador dos Espaços Verdes, Ambiente e Energia, Nuno Matias (PSD), afirmou ao DN que a autarquia está a trabalhar para tornar "Almada um concelho que seja o melhor para investir, para visitar e para morar". "Fazendo diferente estamos a fazer melhor, envolvendo e respeitando os trabalhadores, concretizando um processo de decisão e construção de novos projetos", referiu.

Há problemas, contudo, que persistem e o lixo é um deles. Nuno Matias explicou que "a capacidade de resposta em relação ao sistema de recolha de resíduos tinha muitas deficiências", como, por exemplo, "uma frota automóvel que tinha uma idade média de mais de 15 anos". "O período de melhoria não era automático", refere.

Oposição fala em "retrocesso"

A CDU, que saiu derrotada pela primeira vez no concelho de Almada em 41 anos, é da opinião que o novo executivo foi um passo atrás no concelho e tece as maiores críticas à liderança de Inês de Medeiros. O vereador José Gonçalves afirmou que o "balanço é de retrocesso" e de "perda de ligação com as pessoas, com as instituições" e queixou-se da falta de reuniões camarárias descentralizadas para escutar os problemas dos munícipes.

"Há uma perda de resposta. A Câmara Municipal de Almada não tem uma voz de defesa das populações, dos interesses locais", vincou, lembrando que o "trânsito foi apresentado como uma proposta de intervenção prioritária [durante a campanha] e não se viu nada" um ano depois. "Acho que este mandato está a ser penalizador para o nosso concelho, pela perda de apoios às nossas instituições culturais, sociais", criticou.

Já o ambiente entre os partidos que compõe o executivo é de "confronto político" e de "submissão ao poder central", sem apresentação "de ideias e propostas".

A falta de respostas do executivo é posição partilhada pela única vereadora bloquista da Câmara de Almada, Joana Mortágua. A autarca afirmou ao DN que, apesar de compreender que a Câmara Municipal de Almada "nunca teve um executivo de outra cor" e por essa razão "não é fácil chegar e gerir", há ainda muita indefinição quanto ao rumo que o executivo quer tomar.

"Há um conjunto de matérias em que achamos que já podíamos ter mais definição do que vai acontecer, não compreendemos qual é a posição da Câmara em relação à necessidade de ter operadores públicos de transporte no concelho de Almada", exemplificou.

A bloquista continua "à espera de uma definição de política habitacional", um dos "problemas gravíssimos que Almada tem", assinalando, contudo, estar a par de que "está a ser feito o levantamento para efeitos de arrendamento social". "Estamos numa fase em que, na gestão corrente [do município], não há perspetiva de melhorias significativas. E em relação "às mudanças que estão a acontecer nos apoios à política cultural, às associações, política habitacional e património, ainda não se percebe para onde é que nos levam", lamentou, dizendo também que é insuficiente o "apoio que é dado de material [escolar] no início do ano letivo", por não estar a ser "distribuído de forma universal".

Joana Mortágua concluiu que "a grande dúvida de toda a gente" é qual vai ser a resposta da autarquia "aos grandes problemas" do concelho.

Associações criticam burocracia demorada

As associações contactadas pelo DN consideraram que no último ano houve mais atrasos nos processos burocráticos e no diálogo com a Câmara Municipal de Almada. Em comunicado enviado ao DN, a União Concelhia das Associações de Pais de Almada notou que "os processos são um pouco mais morosos" e acrescenta que "os canais comunicacionais poderiam e deviam ser mais ágeis".

A associação considera, contudo, que os atrasos da autarquia se poderão explicar com a necessidade de "adaptação e conhecimento das diversas realidades e das dinâmicas das diferentes associações existentes" e é "preciso dar tempo ao tempo".

Os atrasos e falta de canais para comunicar com a autarquia também são a queixa apresentada pelo presidente da Associação de Coletividades do Concelho de Almada (ACCA), Jorge Rocha, que referiu ainda não ter conseguido contactar o município durante o último ano. "Temos protocolos celebrados [com a autarquia] em anos anteriores, mas estamos em outubro, precisamente um ano depois das eleições, e ainda não temos nada definido de o que vamos obter", explicou.

Jorge Rocha refere que a ACCA fez "os chamados pedidos de apoio através das plataformas [da autarquia], tudo o que é o ritual", a que associação já está habituada, mas parece "nada acontece". "Continuamos sempre a aguardar resposta", lamentou.