Assunção Cristas de cartaz em punho no Facebook

"Estamos no IP6, que liga a A8 a Peniche. Estas faixas do lado direito estão cortadas há mais de um ano. Porquê? Porque temos fissuras, a estrada abriu, não pode ser usada e a obra está prometida há mais de um ano". À primeira vista seria mais um vídeo de protesto colocado por um popular do Facebook. Mas a "manifestante" que aparecia nas imagens deste, com um cartaz na mão, avisando que "Esta estrada está em perigo" e questionando: "Até quando, senhor primeiro-ministro?", era a líder do CDS-PP, Assunção Cristas.

A insólita chamada de atenção, explica a líder dos populares no próprio vídeo, serve para assinalar uma iniciativa promovida hoje pelo partido junto de vários "pontos críticos" nas estradas nacionais, para os quais o CDS exige intervenções urgentes.

"Este é um exemplo do estado das nossas infraestruturas e nós hoje, CDS, de Norte a Sul do país, estamos a sinalizar estes pontos críticos e a fazer uma pergunta clara: até quando, senhor primeiro-ministro? As obras são prometidas mas na verdade não acontecem. E há casos que ainda nem sequer estão identificados".

Cristas explicou ainda que o CDS também já seguiu as vias formais, nomeadamente colocando questões no parlamento para apurar o estado de diferentes infraestruturas do país, de forma a que não se possa depois "dizer que não se sabia", mas defendeu a necessidade de deixar as coisas "claras" para o país. "Este é o governo dos impostos máximos e do investimento mínimo, da carga fiscal máxima e dos serviços públicos mínimos, e a nós cabe-nos denunciar, pôr o dedo na ferida e mostrar que Portugal está por arames e isto tem de ser visto e resolvido.

Líder, deputados e delegados locais em 16 pontos diferentes do País

De acordo com um comunicado entretanto enviado ao DN pelo CDS, o partido estará "nas duas últimas semanas do ano" em vários pontos críticos, para denunciar que "Portugal está preso por arames.

Só neste sábado, Cristas e diversos "deputados, dirigentes nacionais e estruturas locais" estiveram em 16 "pontos negros" distintos. A saber:

Passagem da linha férrea em Silvalde

Estrada Nacional N386 Amareleja - Barrancos

Estrada Cação - Vimioso

Nacional 238 - Sertã

IP3 - Conjunta com Viseu

Estrada Nacional

Estrada Nacional 25 - Zona Sotavento - Tavira - Vila Real

Estradas Nacional Manteigas / Piornos

IP6 - Óbidos - Peniche

Segunda Circular Sentido Benfica A1

Estrada Perpendicular à N246 Elvas -São Vicente,

Amarante - EN 210

Encosta Portas do Sol - Queda de Pedra

IC1 - Alcácer e Grândola

Estrada Regional 314 Chaves - Murça

IP3 (Penacova)