Assis demite-se de cargo europeu. PS garante não ter nada a ver com o assunto

Francisco Assis enviou uma carta de demissão do cargo de coordenador da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana depois de ter sido impedido de participar num debate de urgência do PE sobre a Venezuela, realizado terça-feira. A notícia, entretanto confirmada pelo DN, foi avançada pelo Observador.

Na carta, a que o DN teve acesso, Assis diz que a sua "dignidade parlamentar e pessoal" foi posta em causa" por "inexplicavelmente" foi impedido de participar no debate sobre aquele tema, sem que lhe tenha sido apresentada uma explicação "plausível".

Segundo o Observador, no debate, quando o eurodeputado socialista pediu para falar, o grupo parlamentar a que pertencem os eurodeputados do PS não lhe deu autorização, alegando que não se tinha inscrito para falar - algo que, de acordo com fonte próxima de Francisco Assis, nunca tinha acontecido até agora. "Considero tal facto ofensivo da minha dignidade parlamentar e pessoal, pelo que, para a devida salvaguarda da mesma, venho apresentar a demissão das funções de Coordenador dos Socialistas & Democratas no EUROLAT, com efeitos imediatos", escreveu ainda.

Na carta de demissão, Assis recorda ainda que enquanto coordenador do grupo acompanhou "tudo o que de perto se passa com a América Latina, assim como tudo o que tem a ver com a relação entre esta região do mundo e a UE". Afirma ainda que "até à presente data participei ativamente em todos os debates levados a cabo neste Parlamento sobre a situação vivida na Venezuela".

O grupo parlamentar do PS no Parlamento Europeu garantiu ao DN que "não houve qualquer instrução da delegação no sentido do eurodeputado não falar".

Francisco Assis, que encabeçou a lista do PS nas europeias de 2014, não integra agora o elenco de candidatos socialistas ao Parlamento Europeu.