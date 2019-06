Arrendamento acessível. T0 em Lisboa pode chegar aos 600 euros, no Porto aos 525

Um T0 na cidade de Lisboa que entre no programa de arrendamento acessível terá uma renda máxima de 600 euros, enquanto no Porto pode chegar aos 525 euros.

Já uma habitação com duas assoalhadas na capital pode alcançar os 1150 euros, enquanto na Invicta o valor é de 1000 euros.

O valor máximos das rendas a cobrar no âmbito do programa de arrendamento acessível consta de uma portaria que foi hoje publicada em Diário da República, num conjunto de três diplomas que definem também os termos em que os imóveis podem ser colocados neste regime e as condições de acesso para proprietários e inquilinos. Nem toda a gente poderá aceder ao programa: se o aluguer for feito a título individual, por uma única pessoa, esta não poderá ter um rendimento anual superior a 35 mil euros. Caso se trate de um casal, o rendimento bruto não pode ultrapassar os 45 mil euros. A este valor acrescem cinco mil euros por cada pessoa do agregado familiar - para aceder ao programa um casal com dois filhos não pode ter um rendimento bruto superior a 55 mil euros.

O programa de arrendamento acessível foi lançado pelo Governo como uma resposta às dificuldades de acesso à habitação de pessoas e agregados familiares com rendimentos médios, que não têm acesso a habitação social. O plano impõe que as rendas fiquem 20% abaixo dos preços de mercado e que os contratos tenham uma duração mínima de cinco anos. Em contraponto os proprietários ficam isentos da taxa de 28% que incide sobre os rendimentos prediais e poderão também ter uma redução do IMI - neste caso, caberá a cada concelho definir a tributação.

Quanto às rendas máximas, elas são definidas em função de seis escalões onde se integram os vários concelhos do país. No sexto escalão, o mais alto, está apenas Lisboa, que terá como rendas máximas os referidos 600 euros (para um T0), 900 euros para um T1, 1150 para T2, 1375 para um T3, 1550 euros para um T4 e 1500 para um T5.

No quinto escalão surgem Porto, Cascais e Oeiras - neste caso as rendas podem variar entre os 525 euros (T0), os 775 (T1), 1000 euros (T2), 1200 (T3), 1350 (T4) e 1500 (T5).

Logo a seguir estão os concelhos de Albufeira, Almada, Amadora, Castro Marim, Funchal, Lagos, Loulé, Loures, Matosinhos, Odivelas, Sintra e Tavira - um T1 poderá custar um máximo de 600 euros, um T2 ficará nos 775. Coimbra, Setúbal ou Vila Nova de Gaia surgem no escalão três, onde um T0 pode custar 325 euros e um T3 terá como renda máxima 700 euros.

