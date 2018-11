Armando Vara diz que está pronto para se apresentar e cumprir pena

"Meus senhores, não vou meter recurso, aguardo que me indiquem onde me devo apresentar." A frase é de Armando Vara ao jornal Observador e depois de ter perdido o último recurso que apresentou, no Tribunal Constitucional (TC), no processo Face Oculta. O ex-ministro referiu mesmo estar pronto para cumprir a pena.

Vara disse já não acreditar que possa fazer alguma coisa para mudar a decisão da justiça que o condenou a cinco anos de prisão efetiva por três crimes de tráfico de influência, em 2014.

Ainda segundo o Observador, o advogado Tiago Rodrigues Basto tinha admitido a possibilidade de alegar nulidades na decisão do Tribunal Constitucional, o que poderia levar a um adiamento da entrada de Armando Vara na prisão, mas o seu cliente não parece convencido de que esse seja um bom caminho.

"A partir do momento em que a decisão é tomada, a única coisa a fazer nesta fase é acatar, não haver nenhum tipo de tentativa de adiar", disse Armando Vara ao Observador, argumentando: "Sempre que meti recursos acreditava mesmo que era possível obter vencimento neles. Nunca foi para tentar adiar o que quer que fosse."

Nesta fase, já não acredita que seja possível o Tribunal Constitucional mudar de opinião e admite que em breve escreverá "uma carta ao processo a dizer: "Meus senhores, não vou meter recurso, aguardo que me indiquem onde me devo apresentar."

Ao Observador confessou que nunca se tinha imaginado a escrever uma coisa dessas - ou a aceitar essa inevitabilidade -, mas, agora, "é como é". "Eu ando a cumprir pena há anos. A minha vida nunca mais foi a mesma depois deste processo. Mas eu ganhei força nisto porque eu nunca fiz nada do que fui acusado", referiu.

O Tribunal de Aveiro deu como provado que Armando Vara recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho, como pagamento por ter intercedido ou vir a interceder pelas empresas do principal arguido em vários negócios. O ex-ministro e ex-vice-presidente do BCP sempre negou tais acusações.