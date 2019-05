Esquerda e direita aprovam contagem integral de tempo de serviço dos professores. Só PS votou contra

PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PCP e PEV: a oposição aliou-se hoje para aprovar a contagem integral do tempo de serviço dos professores, uma norma que contou apenas com o voto contrário do PS. Significa isto que a recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias reclamados pela classe docente vai ficar consagrada na lei. Mas há ainda um aspeto fundamental por decidir: a calendarização desta medida.

A votação na especialidade (artigo a artigo) está a decorrer, na tarde desta quinta-feira, na comissão parlamentar de Educação e Ciência, com os deputados a votarem as propostas de alteração ao decreto-lei do Governo que determinou a contabilização de dois anos, nove meses e 18 dias, o que nunca foi aceite pelos sindicatos.

Aprovada a contagem integral dos 3411 dias congelados falta agora a calendarização da medida, um ponto que divide os vários partidos.

À margem da reunião da comissão, PSD, BE, CDS e PCP tentam também chegar a consenso quanto aos prazos de devolução do período já previsto pelo Governo, que o Executivo planeava devolver de forma faseada, e que os vários partidos querem inscrever na lei com efeitos desde 1 de janeiro de 2019. Mas, neste caso, estão limitados pela chamada norma-travão, que impede a Assembleia da República de aprovar diplomas que aumentem as despesas previstas no Orçamento de Estado do ano em curso.

Na última terça-feira, o ministro das Finanças - ouvido na comissão parlamentar de Educação e Ciência a pedido do PS - defendeu que contar todo o tempo de serviço dos professores representaria "o maior aumento de despesa desta legislatura" e iria abrir "uma caixa de Pandora" sobre a recuperação do tempo de congelamento nas carreiras.

