Costa só soube um ano depois detalhes da operação para recuperar material de Tancos

O primeiro-ministro recebeu, no próprio dia da demissão do ex-ministro Azeredo Lopes, o documento sobre a recuperação do material furtado em Tancos que o então diretor nacional da PJM entregara um ano antes no gabinete daquele governante.

Esta posição consta das respostas escritas enviadas esta semana por António Costa à comissão de inquérito sobre as responsabilidades e consequências políticas do furto do material de guerra nos paióis de Tancos, em junho de 2017.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O referido "'documento' não assinado, não datado e não timbrado" tinha sido entregue pelo coronel Luís Vieira ao gabinete de Azeredo Lopes a 20 de outubro de 2017, mas António Costa só o recebeu na manhã de 12 de outubro de 2018 - o dia em que Azeredo Lopes lhe apresentou a demissão.

Ao mostrar o dito documento a Azeredo Lopes, António Costa ficou "com a convicção de que o ex-ministro da Defesa Nacional nunca o tinha visto anteriormente".

O chefe do Governo disse ainda que foi através desse documento - "algumas folhas de papel sem qualquer timbre, data, rubrica ou assinatura epígrafe contendo assunto ou registo de qualquer tipo que permitisse identificar a sua origem" - que soube da existência de um informador da PJM envolvido na recuperação do material furtado.

Esse documento "indicia que a Polícia Judiciária Militar procurou ocultar à Polícia Judiciária o conhecimento" da operação para recuperar o material furtado, referiu António Costa, assim como "revela o objetivo preciso de recuperar o material furtado" e ainda "a preocupação em salvaguardar a identidade de um informador".

Questionado se considerou que o ex-ministro da Defesa lhe deu toda a informação ao longo do processo ou "em algum momento sentiu que lhe foi ocultada informação", António Costa respondeu: "Azeredo Lopes desempenhou com lealdade as funções" em que estava investido, "transmitindo-me sempre, em todos os assuntos, a informação que considerou relevante ou que eu solicitei."