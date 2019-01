António Costa e Carlos César recebem Fernando Haddad

O secretário-geral socialista, António Costa, e o presidente do PS, Carlos César, recebem esta quarta-feira à tarde, pelas 16.30, o candidato da esquerda às últimas eleições presidenciais brasileiras Fernando Haddad, derrotado pelo novo presidente, Jair Bolsonaro, e Tarso Genro, antigo governador do Rio Grande do Sul.

O encontro que terá lugar na sede socialista, no Largo do Rato, em Lisboa, integra-se numa viagem pela Europa dos dois políticos brasileiros membros do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva, e que de acordo com a Folha de São Paulo serve para discutir a formação de uma "frente internacional de solidariedade e mobilização contra a extrema-direita".

Na agenda de Haddad e Genro já esteve um encontro com os antigos presidentes do governo espanhol Felipe González e José Luis Zapatero, ambos socialistas. Em março, Haddad deve deslocar-se à Alemanha.

No encontro desta quarta-feira, os brasileiros vão querer saber um pouco mais sobre a chamada geringonça, a solução que António Costa traçou depois das eleições legislativas de 2015 para fazer cair o governo de Passos Coelho e fazer passar um executivo socialista apoiado no Parlamento por PS, BE, PCP e PEV.