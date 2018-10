António Costa: IVA no gás e luz é para manter. Geringonça? "Dá para sermos amigos, não dá para casar"

Salários, pensões, IRS... As principais medidas em negociação no Orçamento de 2019

António Costa, em entrevista à TVI, relembra que o governo está "a 15 dias da entrega" do Orçamento do Estado (OE), que "tem estado a andar bem" e que visará "melhoria dos rendimentos, investimento das empresas e contas certas".



Mas a entrevista começou logo com uma má notícia para os portugueses: António Costa anunciou que não vai baixar o IVA do gás e da eletricidade, medida que custaria qualquer coisa como "500 milhões de euros, o que não seria comportável". Ainda assim garantiu que, "por outras vias" iria tentar "reduzir a fatura energética mas não sobre essa via", repetiu, aludindo ao IVA.

O governante revelou que vai existir uma "inovação radical na política de transportes com a criação do passe único em Lisboa e Porto" e voltou a tocar na tecla dos rendimentos sobre o trabalho: "Vamos pagar menos 1000 milhões de euros da tributação do trabalho o que vai levar a um aumento do rendimento das famílias. A melhoria dos rendimentos tem sido uma peça fundamental da nossa estratégia económica, comparativamente à governação anterior, que pensava que para sermos competitivos tínhamos de empobrecer."



Questionado sobre novo aumento extraordinário nas pensões, o primeiro-ministro optou por responder de outra forma. Quanto a esse assunto, disse, a "boa noticia é que no próximo ano" haverá "68% das famílias a terem um aumento acima da inflação - 0.5%. E 98% das pensões serão atualizadas já em janeiro. Vai haver, pela primeira vez em muitos anos, dois anos consecutivos com atualização das pensões".

Sobre os funcionários públicos, o discurso é mais cauteloso. "Iremos tão longe quanto for possível para que o funcionários públicos façam parte desta melhoria dos rendimentos dos portugueses", afirmou com reservas evidentes, apesar de deixar uma esperança: "Há uma margem para negociar aumentos com sindicatos da função publica."

Substituição da PGR teve "absoluto consenso"

Falando de política pura e dura, António Costa referiu que houve "absoluto consenso" entre governo e Presidência da República quanto à questão da substituição da Procuradora-Geral da República (PGR) negando que a animosidade com Angola tenha estado na origem da substituição de Joana Marques Vidal por Lucília Gago.



A finalizar esta parte da entrevista, e quando questionado sobre a possibilidade de existir uma eventual coligação com o PSD, salientou que até agora o governo, com apoio do BE, PCP e PEV "tem funcionado bem". É para manter? "Se funciona bem é para manter", respondeu, acrescentando que "as maiorias absolutas não se pedem". Contudo, não está na cabeça de Costa ter a seu lado, no Governo o PCP e o BE. "Entendemo-nos muito bem sobre um conjunto de matérias. dá para sermos amigos, não dá para casar. grau de divergência é grande e não me parece que seja possível reduzi-lo para aumentar o grau de compromisso", sintetizou.



No que diz respeito a Tancos, António Costa diz não haver qualquer consequência política a tirar. "Bem, quando há um roubo é porque alguma coisa corre mal, mas, francamente, não me parece que o ministro da Defesa tenha que estar a fazer segurança a cada paiol que existe", referiu.