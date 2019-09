António Costa: "As soluções de Bloco Central são contranatura"

António Costa afastou qualquer hipótese de acordo de governo com o PSD porque, no seu entender, essa solução seria "contranatura". Declarações proferidas esta quarta-feira à noite, numa entrevista à SIC em que garantiu que não pretendeu atingir José Sócrates - "era o que faltava!" - com a diabolização das maiorias absolutas e em que sublinhou também que o Bloco de Esquerda e o PCP não registaram evolução ideológica ou nos programas que justifiquem um executivo coligação de esquerda.

"As soluções de Bloco Central são contranatura. Tenho-o disto desde sempre, essa solução empobrece a democracia. A democracia ganha em ter alternativas. Se o doutor Rui Rio se refere às reformas sempre, o defendi", disse António Costa, quando questionado sobre a disponibilidade de Rui Rio para acordos parlamentares com o PS em reformas estruturais.

Mas Costa apressou-se, contudo, a acrescentar que as grandes reformas já avançaram e que não está disponível para apoiar algumas as ideias do PSD, como a preconizada para a área da justiça que, no seu entender, limitam a autonomia do poder judicial.

Na entrevista conduzida pelo jornalista da SIC Bernardo Ferrão, voltou à baila a "diabolização" que o primeiro-ministro fez das maiorias absolutas, do PS ou do PSD. O jornalista insistiu em saber por que razão o primeiro-ministro afirma que são de "má memória para os portugueses"; António Costa respondeu. "É a perceção que eu tenho, das várias sondagens que tenho visto."

Questionado sobre se queria atingir José Sócrates, já que foi o único líder do PS a atingir uma maioria absoluta (em cujo governo também participou), Costa foi perentório: "Não me passou isso pela cabeça. Era o que faltava!"

Este fim de semana, o antigo primeiro-ministro escreveu um artigo no Expresso em que afirmava que "começa a ser insuportável assistir, sem reagir, aos ataques que o líder do PS faz à história do Partido Socialista e aos anteriores governos socialistas".

Principais frases da entrevista

Maioria absoluta

O que eu disse é que, justa ou injustamente, os portugueses não têm boas memórias das maiorias absolutas. É a perceção que eu tenho, da várias sondagens que tenho visto.

O único objetivo que tenho fixado é dar mais força ao PS para fazer mais e melhor. Nunca o explicitei nem fixei esse objetivo [maioria absoluta]

Estas eleições não são um referendo 'sim' ou 'não' às maiorias absolutas. São para escolher entre diferentes programas de governo. E quem é que os portugueses acham que está em melhores condições para governar e em que condições deve governar.

Não me passou isso pela cabeça. Era o que faltava! [quando questionado se queria atingir José Sócrates]

Geringonça, governo de coligação ou...

O Aliança manifestamente está no extremo do bloco alternativo ao PS.

A estabilidade desta solução governativa foi compreendermos o nível de acordo que podíamos ter e não podíamos ter em conta. O que nos separa e o grau de convergência permite fazer o que temos feito.

O PAN já disse que não tenciona fazer parte de um governo.

O governo tem que ser uma entidade coesa. Não teria sido possível fazer o que fizemos se tivéssemos governo de coligação.

Nenhum dos partidos evoluiu naquilo que são os seus fundamentos ideológicos para mudarmos a nossa posição sobre esta matéria.

A estabilidade é necessária para prosseguir, temos uma política de reposição de rendimentos, criámos condições para que as empresas possam criar riqueza e empregos, combate à precariedade, reforço de investimento nos serviços públicos e estamos a reduzir o défice. Este ano vamos pagar menos dois mil milhões de euros do serviço da dívida.

Baixa de impostos?

Posso prometer que vamos continuar a trajetória que seguimos até agora, que é continuar a reduzir a tributação sobre o o trabalho, introduzir mais escalões e beneficiar a classe média.

Vamos continuar a apoiar empresas nos incentivos ficais para sua modernização e investir no interior.

Vamos dar incentivos para jovens casais poderem aumentar o número de filhos, a dedução passa a ser progressiva sobre o número de filhos.

Parecer da PGR sobre incompatibilidade de governantes

Se tivesse havido interferência indevida, o secretário de Estado [da Proteção Civil] tinha sido demitido.

Aguardo o que o conselho consultivo da PGR tem para dizer.

Centeno mantém-se nas finanças?

Para já Mário Centeno está no governo. Qual é a dúvida sobre isso? [Se ele quer continuar a ser ministro das Finanças] tem que perguntar a Mário Centeno.

Em equipa vencedora não se mexe.

Cada um é livre de decidir o seu destino. Mas quando ele diz que quer continuar a ser presidente do Eurogrupo, precisando para isso de ser ministro das Finanças, creio que a resposta está dada.

(Em atualização)