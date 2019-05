Almirante diz que, afinal, Marinha só combate por Portugal "se requerido"

Almirante Mendes Calado discursa no encerramento das comemorações do Dia da Marinha, em Coimbra

O quadro jurídico português diz que a Marinha é um dos ramos militares a quem "incumbe a defesa militar da República" e que, a pedido das autoridades, "podem [...] colaborar em missões de proteção civil" e outras de natureza civil. Mas o seu comandante considera que só "se requerido" é que a Marinha combate "por Portugal".

"De facto, na Marinha é possível atuar no mar, em terra e no ar, onde e quando necessário, salvando vidas, protegendo os nossos recursos, investigando o oceano e, se requerido, combatendo por Portugal!", declarou, domingo, o almirante Mendes Calado em Coimbra - usando também o título civil de Autoridade Marítima Nacional no que eram cerimónias exclusivamente militares.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Num discurso perante o governo, no encerramento das comemorações do Dia da Marinha, Mendes Calado assumiu assim uma posição aparentemente contrária ao determinado pelo poder político na Constituição e nas leis ordinárias - mas que, como observou o almirante, "de facto" parece corresponder ao que a Marinha continua a fazer.

"Sempre pensei que era ao contrário, isto é, a Marinha (um ramo militar) permanentemente pronta e disponível para combater por Portugal no mar, em terra e no ar, e quando necessário, se requerido, salvando vidas, protegendo os nossos recursos e investigando o oceano", exclamou uma alta patente do ramo, ouvida pelo DN sob anonimato por não estar autorizada a falar.

A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas aprovada em 2014, quando a estrutura civil da Autoridade Marítima foi juridicamente separada da estrutura militar da Marinha para clarificar que um militar não é ao mesmo tempo civil e está subordinado às entidades civis, também diz que "as Forças Armadas Portuguesas são um pilar essencial da defesa nacional e constituem a estrutura do Estado que tem como missão fundamental garantir a defesa militar da República".

O mesmo diploma acrescenta: "Os ramos das Forças Armadas - Marinha, Exército e Força Aérea - têm por missão principal participar, de forma integrada, na defesa militar da República, nos termos do disposto na Constituição e na lei, sendo fundamentalmente vocacionados para a geração, preparação e sustentação das forças da componente operacional do sistema de forças, assegurando também o cumprimento das missões reguladas por legislação própria e das missões de natureza operacional que lhes sejam atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas."

Não estando Portugal em guerra, a única circunstância em que as Forças Armadas podem atuar sem pedido prévio das autoridades civis - sejam administrativas ou das forças de segurança - é no estado de sítio.

"As forças de segurança, durante o estado de sítio ficarão colocadas, para efeitos operacionais, sob o comando do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por intermédio dos respetivos comandantes-gerais [enquanto] as autoridades administrativas civis continuarão no exercício das competências que, nos termos da presente lei e da declaração do estado de sítio, não tenham sido afetadas pelos poderes conferidos às autoridades militares", define expressamente esse regime.

Apesar das alterações legislativas formais feitas nos últimos anos, contra a posição dos responsáveis da Marinha, este ramo militar continua a propor ao poder político que os comandantes dos navios tenham autoridade para entrar em navios civis (o mesmo que militares do Exército mandarem parar automóveis ou entrarem em casa de um cidadão) ou que as guarnições militares possam atuar como fiscais da pesca.