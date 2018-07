Agressão no Porto: PCP quer apurar responsabilidade da PSP

Dois ciclos terminaram no Mundial da Rússia. Um corresponde às equipas que dominaram os últimos dez anos do futebol, o outro foi a despedida de uma geração excecional, tão boa quanto a melhor de toda a história deste desporto. A precoce eliminação da Alemanha (na fase de grupos), da Espanha e de Portugal - os dois nos oitavos-de-final - significa o final de um ciclo que começou com a vitória da seleção espanhola no Europeu 2008 e prosseguiu com outros êxitos: o Mundial 2010 e o Europeu 2012. A Alemanha ganhou o trono em 2014 com a vitória no Mundial e a sua inesquecível lição ao Brasil em Belo Horizonte. Portugal juntou-se dois anos depois, com o triunfo no Europeu de França, às grandes equipas dos últimos anos. Todas estas seleções já regressaram a casa, cada uma com os seus dramas particulares, mas com um denominador comum: o adeus dos seus jogadores mais significativos.