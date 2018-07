Aeronaves portuguesas fizeram 300 descargas de água sobre fogos na Suécia

Mais de 30 horas de voo e quase um milhão de litros de água descarregados sobre áreas a arder na Suécia é o balanço da ação dos dois aviões anfíbios portugueses que chegaram quarta-feira àquele país nórdico.

Miguel Cruz, chefe da missão sedeada em Orebro e adjunto de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), disse este domingo ao DN que a operação "tem corrido muito bem" e que os dois aviões anfíbios Fire Boss realizaram sete missões.

Aquele responsável adiantou que a chuva tem ajudado a diminuir o flagelo dos fogos e que os dois aparelhos da ANPC estão desde sábado sem voar, apenas de prevenção.

Os dois aparelhos, que conseguem descarregar 300 litros de água de cada vez, estão afetos às áreas sul e sudoeste da Suécia, cujas autoridades preveem uma diminuição dos fogos a partir do meio da próxima semana, referiu Miguel Cruz.

"Estamos a avaliar" com os suecos até quando se justifica a presença da equipa de oito elementos da ANPC, sendo ainda prematuro prever o regresso a Portugal, acrescentou o responsável português.

Portugal disponibilizou dois aviões anfíbios médios e 700 quilos de equipamento para responder ao apelo de ajuda internacional lançado pela Suécia face ao inesperado número e intensidade dos incêndios florestais nesta época do ano.

Note-se que a importância do contributo português foi objeto de destaque na televisão pública sueca, a SVT, nomeadamente na zona de Lockhittan, onde os Fire Boss "tiveram um papel decisivo no controlo do fogo" que ali lavrava na sexta-feira.