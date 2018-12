Pela primeira vez há duas mulheres à frente das maiores juventudes partidárias

Piloto de Almada tem 23 anos e prepara-se para correr entre a elite mundial do motociclismo. É o primeiro piloto português a chegar ao MotoGP e não esconde a ambição: quer ser campeão do mundo. Corre pela KTM Tech 3, espera chegar à frente do ídolo (Valentino Rossi) muitas vezes e deseja o regresso dos grandes prémios a Portugal. O caminho até chegar ao topo foi motivo de conversa com DN.