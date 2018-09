Joana Marques Vidal: "A hipótese de ser reconduzida nunca me foi colocada"

Joana Marques Vidal reagiu na manhã desta sexta-feira à nomeação de Lucília Gago no cargo de procuradora-geral da República, funções que atualmente desempenha. "A hipótese de ser reconduzida nunca me foi colocada", afirmou. Marques Vidal disse ainda que "quem escolhe [o PGR} é o Governo e quem nomeia é o Presidente da República". Disse que a não recondução era "a normalidade do funcionamento das instituições democráticas" e desejou as maiores felicidades" à sua sucessora.

"Não me vou pronunciar pronunciar sobre a nova procuradora-geral da República", afirmou Joana Marques Vidal.

A atual procuradora-geral da República considerou também que lhe parece que as "instituições estão a funcionar devidamente, na sua normalidade".

"Não me compete, [Lucília Gago] foi legitimamente escolhida de acordo com o que a Constituição diz. Foi proposta pelo Governo e nomeada pelo Presidente da República. A procuradora-geral da República em exercício, como qualquer procurador-geral não tem que se pronunciar, não é ouvida no processo de nomeação, nem tem de ser", reiterou.

Sobre a recondução do mandato, a procuradora-geral da República avançou também que "qualquer pronuncia" que tenha sobre o assunto é "abusiva relativamente aquilo que são as funções do procurador-geral".

"Penso que todas as pessoas que desempenham cargos desta natureza chegam ao final e consideram sempre que ficou muita coisa por fazer, porque há tantas dificuldades óbvias" e há "sempre projetos que ficaram a meio".

Joana Marques Vidal explicou ainda que "soube quem era a nova procuradora-geral da República às 20:00".

Também em declarações à comunicação social, a ministra da Justiça rejeitou que a não recondução de Joana Marques Vidal no cargo esteja relacionada com o desempenho da procuradora, até porque "não pode existir essa avaliação" sob pena de estar em causa a independência do Ministério Público. Van Dunem justificou esta decisão com o princípio de "um único mandato" no que diz respeito a esta função.

Sobre a nomeação de Lucília Gago, Van Dunem justifica a escolha pelo trajeto da ex-diretora do DIAP de Lisboa, que dará "continuidade" ao trabalho que em sido feito pela Procuradoria-Geral da República. "É uma pessoa muito capaz com uma experiência transversal no Ministério Público", disse a ministra.

Lucília Gago é a terceira mulher a a ocupar o cargo, o que a ministra da Justiça considera normal uma vez que "70 por cento dos magistrados são mulheres".