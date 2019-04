25 de Abril. Cavaco Silva ausente da sessão solene

Cavaco Silva faltou à sessão parlamentar solene com que os deputados celebram a revolução dos cravos, ao contrário de Ramalho Eanes e Jorge Sampaio, ambos acompanhados das respetivas mulheres.

Das personalidades convidadas para a sessão, destaca-se também a ausência de todos os ex-primeiros-ministros, de António Guterres a Durão Barroso, passando por Pedro Santana Lopes e José Sócrates.

Nas galerias estão presentes alguns dos capitães que derrubaram o regime há 45 anos, nomeadamente o coronel Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril. Falta porém Otelo Saraiva de Carvalho.

O Governo - que não tem direito a palavra nesta sessão - compareceu em peso, com António Costa à cabeça.

Nove discursos serão ouvidos: do PAN, PEV, PCP, CDS, BE, PS, PSD, por esta ordem - e por último do Presidente da Assembleia da República e do Presidente da República.

PAN. "A elite política está de costas voltadas para o futuro das pessoas"

André Silva, deputado único do PAN, abre as intervenções na sessão solene comemorativa do 25 de abril com um alerta sobre os problemas ambientais que ameaçam o planeta. O parlamentar sublinha que "é inegável que vivemos hoje melhor que há 45 anos", mas salienta que há um indicador que nunca é considerado nesta avaliação - "Nunca demos atenção, e continuamos a não dar, aos indicadores que alertam para os défices ambientais". Que são uma antecâmara dos "graves problemas humanitários com que seremos confrontados num futuro próximo e que podem comprometer, inclusivamente, a nossa sobrevivência enquanto espécie".

"Mais do que a coragem e visão que têm faltado aos decisores políticos, falta-lhes o básico: a empatia. Empatia pelo nosso semelhante, pelas outras formas de vida, pelo planeta, a nossa casa comum", diz André Silva, apontando o dedo a todo o espetro político: "Da esquerda extrativista à direita produtivista, apenas podemos esperar guerrilha partidária, tecnocracia e discursos redondos e vagos".

"A elite política está de costas voltadas para o futuro das pessoas", acusa o deputado do PAN, sublinhando que são os jovens, "movidos pela urgência climática e pela desesperança na classe política que não os ouve" que têm levantado a voz em defesa do planeta. "As gerações que vão receber um planeta esgotado sentem-se cada vez mais ignoradas e abandonadas pelos partidos do regime que apenas pensam e agem em função de interesses económicos de curto prazo", aponta parlamentar.

PEV apela à participação eleitoral

Heloísa Apolónia subiu ao púlpito para, num discurso marcado pela ausência de críticas diretas à governação do PS, recordar que se aproximam três atos eleitorais (Europeias, Regionais da Madeira e Legislativas) e fazer um apelo à participação eleitoral, recordando que nas primeiras eleições livres após o 25 de Abril (um ano depois, em 25 de Abril de 1975, para eleger a Assembleia Constituinte) a participação "ultrapassou os 90%".

"Abdicar desse direito de votar, que custou tanto a conquistar, é uma rendição ao conformismo, é deixar nas mãos dos outros a decisão, quando a verdade é que cada voto conta para fazer a diferença e determinar a correlação de forças políticas", disse a deputada do PEV.

A deputada pediu também a "audácia" de "avançar" com a "responsabilidade de quem acredita que a política é traiçoeira quando se sustenta nos interesses dos banqueiros agiotas".

