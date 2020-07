Marcelo aponta principal razão para surto em Lisboa: a "coabitação"

Marcelo apoia Governo "no que for necessário" para evitar descontrolo em Lisboa

Líder do PSD considera que "correu mal" controlo da pandemia em Lisboa e Vale do Tejo

O Presidente da República garantiu esta quarta-feira, após aquela que será a última reunião com especialistas no Infarmed, que há uma "estabilização" das infeções por covid-19 em todo o país e também na região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada neste momento pela pandemia. Desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa trazia do encontro uma explicação para o aumento de número de casos na Área Metropolitana de Lisboa, em que a "coabitação" surge à cabeça, seguida da convivência social.

O Presidente afirmou que há um estudo que mostra que parece demonstrar que os transportes ferroviários, que servem grande número dos concelhos com vários surtos, não é fator determinante para a disseminação da pandemia. Marcelo frisou que há "uma tendência de descida" dos casos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, a que atribuiu "provavelmente" às "medidas tomadas",

Anunciando um estudo epidemiológico sobre as situações económico sociais e as atividades nas vária regiões, Marcelo disse que é já possível perceber que o panorama é muito diferente nas regiões do Porto e de Lisboa, o que explicará a disseminação do novo coronavírus nesta fase de desconfinamento. Enquanto na primeira, as atividades se centram mais na restauração e na indústria; a segunda gira mais em torno do comércio e da circulação. "Na situação de Lisboa e Vale do Tejo pesa a inserção de comunidades não nacionais e as suas especificidades nas condições socioeconómicas", disse também o Chefe de Estado.

Marcelo manteve a ideia que há capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde para o número de casos e garantiu que houve reforço de equipas no terreno na região de Lisboa e Vale do Tejo. Anunciou ainda que o primeiro estudo sobre a eventual imunização daqueles que têm tido contacto com o covid-19 estará pronto no final de julho e depois seguir-se-à novos estudos de cinco em cinco meses.

O Presidente deu ainda por encerrado o primeiro modelo para lidar com a pandemia. "É o fim de um ciclo. Este é um modelo que tem de ser ajustado", disse. Ou seja, Portugal vai evoluir para um modelo macro para micro, que incidirá mais sobre os concelhos, as freguesias ou até os bairros.

Esta transição de modelo, justifica o fim dos encontros dos principais responsáveis políticos, partidos e parceiros sociais com especialistas no Infarmed,. Mas Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de elogiar as 10 reuniões que aconteceram desde março, depois de Rui Rio ter feito críticas à sua continuação.

O presidente do PSD considerou a semana passada que as "reuniões do Infarmed começam a ter pouca utilidade", e defende que estes encontros com especialistas devem apresentar uma "fotografia muito objetiva e curta" da evolução da pandemia, e dar "conselhos técnicos".

Rui Rio assumiu esta posição em entrevista no programa Gente que Conta, do Porto Canal . "As primeiras reuniões, particularmente as primeiras duas reuniões no Infarmed, foram reuniões relevantes na exata medida em que nós todos sabíamos muito pouco de epidemias, de pandemias, disto e aquilo. Foi a explicação da situação, e foram extraordinariamente úteis para quem a elas assistiu", afirmou.

Mas o líder social-democrata considerou que, depois, "começou a ser um pouco mais do mesmo" e concretizou: "há momentos em que são uns gráficos atrás dos outros, com tanta velocidade, que as pessoas que estão a assistir não têm sequer tempo para absorver mesmo aquilo que o gráfico está a mostrar" e "muitas vezes [a apresentação técnica] não tem o encadeamento mais lógico".

"Eu devo confessar que as últimas reuniões do Infarmed começam a ter pouca utilidade", salientou Rio, considerando que "na segunda parte, quando se dá a voz às pessoas para fazerem perguntas, então aí a utilidade ainda é menor".

Mas o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, veio mediatamente contrariar Rio, ao considerar que as reuniões obre a pandemia de Covid-19 "são muito importantes" e manifestou "estranheza" por alguns partidos "quererem prescindir delas".

Partidos realçam importância das reuniões

No final da reunião, o deputado do BE José Manuel Pureza começou por sublinhar "a importância que estas reuniões tiveram na consolidação do conhecimento", considerando que esta "é a única forma de combater o eventual desânimo e o eventual alarme que possa aparecer".

"Aceitando que estas reuniões tenham hoje chegado ao fim de um ciclo, o Bloco de Esquerda entende que é muito importante que no parlamento se continue a fiscalizar de forma muito rigorosa toda a evolução quer da pandemia quer das políticas adotadas", defendeu.

Por outro lado, de acordo com José Manuel Pureza, "o país não compreende e não aceita que alguma inconsistência dos dados sobre casos reportados se deva a laboratórios privados". "O Bloco de Esquerda entende que são necessárias instruções, regras vinculativas dos operadores privados, por parte do Governo, para que a consistência dos dados seja um fator de segurança de todas as pessoas", defendeu.

Segundo o deputado bloquista, hoje a realidade passa por "dados que estão razoavelmente estabilizados no que diz respeito ao número de infetados, internamentos e óbitos", mas referiu a menção na reunião sobre a "importância de determinantes económicas e sociais da doença". "Eu quero chamar a atenção para o que foi sublinhado nesta reunião a propósito da importância dos movimentos pendulares, da superlotação do alojamento e também da falta de alternativas para muita gente que não tem outra hipótese senão vir trabalhar para poder sobreviver", apontou.

José Manuel Pureza insistiu assim na ideia de que esta realidade "exige evidentemente uma intervenção que vai além da saúde em sentido estrito e precisamos de medidas que sejam medidas de alcance socioeconómico porque elas combatem eficazmente a pandemia".

Com Lusa