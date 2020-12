IL pede a Marcelo que dê menos poderes ao Governo no estado de emergência

A Iniciativa Liberal vai votar novamente contra a renovação do estado de emergência e esta quarta-feira foi pedir ao Presidente da República que limite os poderes que são dados ao Governo no âmbito do estado de exceção.

Falando à saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, que esta quarta-feira está a receber os partidos com assento parlamentar, João Cotrim Figueiredo defendeu que os poderes que têm sido conferidos pelos decretos presidenciais ao Executivo "são demasiado vastos" e apontou dois exemplos que têm constado do documento, mas que a IL quer ver retirados, ambos sobre os direitos dos trabalhadores.

O primeiro prende-se com a possibilidade de o Estado poder "mobilizar qualquer português para qualquer função", dada a redação "genérica" do artigo que visa, sobretudo, a mobilização de funcionários públicos para tarefas de rastreio epidemiológico. "É uma violência e um exagero", diz o deputado da IL, as mesmas palavras que usou para qualificar o impedimento dos trabalhadores se desvincularem do Serviço Nacional de Saúde nesta altura. A IL deixou, por isso, ao Presidente da República a "sugestão de aliviar os poderes" previstos no decreto presidencial - "Não temos confiança neste Governo para que disponha de tantos poderes".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Adiantando que está agendada nova reunião com os especialistas do Infarmed a 5 de janeiro, Cotrim Figueiredo apontou para nova renovação a 7, mas avisou desde já que nesse período, que vai cair já em cima da campanha eleitoral para as eleições presidenciais, não deve haver menos restrições do que aquelas que foram definidas para a quadra natalícia. "Pode haver a tentação de os partidos quererem exceções. É bom que o decreto não dê mais poderes" aos partidos na campanha, sublinhou, defendendo também que as medidas previstas para o Natal - que vão ser revistas esta semana - não devem ser alteradas, dado que a evolução epidemiológica está dentro do que já estava previsto.

Cotrim Figueiredo disse também ter pedido "os bons ofícios" de Marcelo Rebelo de Sousa para garantir o sucesso do processo de vacinação que se aproxima, sublinhando que "já decorreram duas semanas" desde que o plano geral foi apresentado e "ainda não sabemos o número de pessoas que pode ser vacinado por dia", o "ritmo a que as vacinas vão chegar" ou como se passará da primeira para a segunda fase de vacinação.

O próximo período do estado de emergência terá início a 24 de dezembro e término a 7 de janeiro. O decreto presidencial será votado esta quinta-feira na Assembleia da República.

Ventura pede "previsibilidade e estabilidade"

À IL seguiu-se o Chega, com André Ventura a sublinhar também que manterá o voto contra a renovação do estado de emergência. O deputado defendeu também que é preciso "estabilidade e previsibilidade" nas medidas de combate à covid-19, para que os portugueses "saibam com o que podem contar" . "Apelámos ao Presidente que sensibilize o Governo para que haja previsibilidade e estabilidade, mas os sinais que nos vêm do Governo são contraditórios face àquilo que pode ser feito nos próximos dias", referiu André Ventura, defendendo que as medidas já anunciadas para o Natal não devem ser alteradas.

Ventura - que é candidato presidencial - avançou também que "o mais provável" é que o estado de emergência se mantenha para lá de 7 de janeiro e pediu "normas claras logo que seja possível" para a campanha eleitoral.

Também o PEV anunciou desde já que vao manter o voto desfavorável à renovação do estado de emergência, manifestando-se contra a imposição de limitações à campanha presidencial.

O PAN abordou igualmente o mesmo tema, para defender que não pode haver restrições aos direitos políticos, mas apelou a que os candidatos desenvolvam a sua atividade tendo em conta "as orientações gerais e de bom senso de saúde pública", admitindo ações de rua desde que sejam cumpridas as orientações da Direção-Geral de saúde.

Sem revelar qual será o sentido de voto do partido quanto à renovação do estado de emergência - o que só será decidido depois de conhecido o decreto presidencial - , André Silva disse concordar com um quadro menos restritivo de regras para a época natalícia.

Em atualização