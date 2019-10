Idoso que irritou Costa está ligado ao CDS-PP, acusa PS

Chama-se Joaquim Elias e foi autarca eleito pelo CDS-PP em Lisboa, na antiga freguesia de S. José (hoje pertencente à freguesia de Santo António).

Esta é a identidade do idoso com quem esta tarde, no Terreiro do Paço, António Costa perdeu a cabeça.

A informação foi avançada no Facebook pelo socialista que preside à junta de freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho.

O filho de Joaquim Elias, também com o mesmo nome, é assessor do CDS na Assembleia Municipal de Lisboa e é autarca na junta de Freguesia de Santo António.

No entanto, o diretor de campanha de Assunção Cristas e vereador em Lisboa, João Gonçalves Pereira, em delcarações ao Expresso, negou que Joaquim Elias ainda seja militante. Afirma que o filho de facto é filiado no CDS, mas garantiu Joaquim Elias desfiliou-se há vários anos.

Horas depois dos incidentes, a direção nacional do PS anunciou que irá apresentar queixa-crime contra o indivíduo em causa, e terceiros, por difamação.

Após o incidente, o DN interpelou o idoso, que recusou identificar-se, não dizendo nem nome, nem idade nem ocupação. No entanto assegurou ser um eleitor habitual do PS: "Toda a vida votei socialista."