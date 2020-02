Governo vai avançar com plano de contratação de jovens qualificados para o setor social

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, falou esta terça-feira ao DN à margem da conferência Pessoas&Causas, uma iniciativa entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o DN e a TSF

Aumento do turismo dificulta resposta da Santa Casa em casos urgentes

Santa Casa vai lançar um novo jogo social já no próximo ano

Ministério do Trabalho

Depois das câmaras municipais, é na solidariedade que mais se emprega: o setor da economia social representa acima de 6% dos empregos remunerados em Portugal, com mais de 470 mil funcionários. Contudo, "grande parte destes trabalhadores recebe o ordenado mínimo", lembrou o provedor da Santa Casa da Misericórdia e Lisboa, Edmundo Martinho, esta terça-feira. O rendimento dos recursos humanos deste setor continua a ser um desafio e, por isso, o governo compromete-se a responder através de um plano de apoio à contratação de jovens qualificados. A iniciativa deverá avançar já em março, anunciou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"A economia social está junto do problema e tem uma grande pressão para o resolver", lembrou Ana Mendes Godinho. Muitas vezes, acrescenta, "substitui o próprio Estado na sua função". Foi perante o pressuposto de uma valorização do trabalho das instituições sociais, qualificando os seus quadros, que o anúncio foi feito, esta terça-feira, durante a conferência "Pessoas & Causas", onde a Santa Casa da Misericórdia, o Diário de Notícias e a TSF apresentaram o resultado da parceria que dura desde 2018.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O plano contempla o apoio financeiro do estado em 40% para a contratação de jovens qualificados que queiram dar entrada nas instituições de ação social, entre fisioterapeutas e dinamizadores culturais, durante três anos. O salário "poderá ir até 1900 euros por mês", diz a ministra.

Esta é uma iniciativa "desenhada em conjunto com o ministério da Coesão Territorial" e pretende criar "cada vez mais respostas que sejam um instrumento de promoção do envelhecimento ativo e saudável da população", através destas instituições.

O que se faz através da "valorização dos trabalhadores", com uma representação significativa de mais de 6% da totalidade da população empregada remunerada. Uma estatística que, por si só, "reflete bem o papel que a economia social tem", não só como "verdadeiro instrumento de inclusão, de combate à pobreza", mas também de "criação de oportunidades". "Basta pensar que no interior do país é uma das áreas principais, em termos de atividade económica", remata.