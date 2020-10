Governo responde ao BE: "Não há razão para interromper o diálogo"

O OE2021 "responde ao que o país precisa", "não faz sentido ser rejeitado", tem "tudo para passar na generalidade" - e portanto o Governo está disponível "para continuar a negociar com todos os partidos".

Esta foi a resposta que esta tarde o Governo deu - através do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro - às ameaças que a líder do BE fez.

Numa entrevista à Antena 1, Catarina Martins afirmou: "Com aquilo que se conhece neste momento eu não creio que o Bloco de Esquerda tenha possibilidade de viabilizar o Orçamento do Estado, mas aguardo conhecer o documento, aguardo eventuais evoluções da parte do Governo e a direção do BE tomará essa decisão em devido tempo."

Na mesma ocasião acrescentou que o BE "não parou as negociações, não retira as suas propostas de cima da mesa e não fecha nenhuma porta".

