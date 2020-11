Governo muda secretário de Estado do Planeamento

"O Presidente da República aceitou hoje a proposta do primeiro-ministro de exoneração, a seu pedido, de José Fernandes Gomes Mendes, como secretário de Estado do Planeamento, e a nomeação, para o mesmo cargo, de Ricardo Miguel Furtado Pinheiro", lê-se num comunicado emitido há minutos pela Presidência da República.

A cerimónia de posse, anunciada como "restrita", terá lugar ainda esta noite, às 20h30, no Palácio de Belém. O ministro é Nelson de Sousa e José Fernandes Gomes Mendes era secretário de Estado desde 26 de outubro de 2019.

O novo secretário de Estado, Ricardo Pinheiro, foi recrutado no grupo parlamentar do PS, o qual integra, pela primeira vez, desde as últimas eleições, eleito pelo círculo de Portalegre. Foi presidente da câmara de Campo Maior durante dez anos (2009-2019). Entre 2017 e 2019 presidiu à Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo.

Atualmente coordenava os deputados do PS na comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

O secretário de Estado remodelado é, segundo o currículo que (ainda) consta no Portal do Governo, licenciado em Engenharia Civil, e doutorado e agregado em Planeamento do Território pela Universidade do Minho. É professor catedrático de Sistemas Regionais e Urbanos na Universidade do Minho, onde ocupou entre 2009 e 2015 o cargo de Vice-Reitor para a Valorização do Conhecimento, sendo ainda "autor de dezenas de estudos e projetos na área dos sistemas urbanos e regionais".

No XXI Governo Constitucional - o primeiro liderado por António Costa - foi secretário de Estado Adjunto e do Ambiente (2015-2017) e secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade (2017-2019).

O currículo diz que "como investigador, desenvolveu atividades na década de 90 na Clark University e na South Dakota State University, nos EUA". Além disso, "fundou a plataforma UM-Cidades e era até 2015 presidente do Conselho de Administração da AvePark (Parque de Ciência e Tecnologia SA) e presidente da direção da Associação Universidade-Empresa TecMinho".

Integrou também o Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves, desempenhou funções como consultor e avaliador na Comissão Europeia e entre 2014 e 2015 presidiu à Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.