Governo corta "totalmente celebrações do Ano Novo"

PS e PSD aprovam nova renovação do estado de emergência até 7 de janeiro

O Governo vai impor "máxima contenção" nas medidas de confinamento para o Ano Novo, com recolher obrigatório a partir das 23h00 do dia 31 de dezembro, mantendo-se depois a partir das 13h00 nos dias 1, 2 e 3 - e em todo o país por igual, independentemente do grau de risco de cada concelho.

É preciso "cortar totalmente as celebrações do Ano Novo", disse o primeiro-ministro, após uma reunião do Conselho de Ministros.

Quanto ao Natal, fica como já estava anunciado. O chefe do Governo pediu no entanto aos portugueses que celebrem "com todo o cuidado" a quadra, permanecendo o "máximo tempo de possível com máscara" e reunindo à mesa o número "estritamente necessário" de convivas.

"Os festejos de Natal têm de decorrer com o máximo cuidado", sublinhou. "Necessariamente vai haver um aumento de infetados a seguir ao Natal" e por isso, para evitar que depois essa onda continue a crescer, é preciso no Ano Novo "puxar o travão de mão".

Segundo acrescentou, procurou-se "proteger o Natal, com sacrifício da passagem do ano". "Esse sacrifício é absolutamente fundamental para que o Ano Novo seja mesmo um ano de esperança, que possamos vencer a pandemia e recuperar plenamente a nossa liberdade. Por isso não introduzimos novas restrições para os dias de Natal", afirmou.

"Mas pedimos a todas as famílias que se possam organizar da forma a que o Natal seja um momento de partilha dos vossos afetos mas não de partilha de vírus entre todos nós", acrescentou.

De acordo com o chefe do Governo, a revisão "em baixa" das medidas de confinamento para o Ano Novo ocorre porque "o ritmo de diminuição de novos casos por semana tem vindo a tornar-se mais lento". "Não estamos hoje no ponto onde achávamos que deveríamos estar", disse.

