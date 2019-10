Geringonça. Bloco admite acordo com PS mesmo sem o PCP alinhar

O Bloco de Esquerda está disponível para um acordo escrito com o PS tendo em vista a próxima legislatura e admite-o mesmo que o PCP não vá a jogo - como tudo indica que não irá.

"Somos partidos autónomos", disse a líder bloquista, Catarina Martins, depois de uma audiência de uma delegação do partido em Belém com o Presidente da República.

Para o BE o importante mesmo é que, como em 2015, o resultado das negociações com o PS - que se iniciarão amanhã - seja "plasmado" no Programa de Governo que o PS vai fazer discutir no Parlamento.

Catarina Martins recordou que, há quatro anos, depois das negociações do BE com o PS, traduzidas na "posição" conjunta assinada entre Catarina Martins e António Costa, o Programa de Governo apresentado pelos socialistas passou a prever os termos exatos do aumento do salário mínimo durante a legislatura e ainda aumentos reais das pensões.

Foi o facto de estas propostas do BE terem sido incluídas no Programa do Governo que "foi importante" para a estabilidade política durante a legislatura, acrescentou Catarina Martins.

Segundo a líder bloquista, agora é importante que o Programa de Governo incorpore medidas que, por exemplo, revertam alterações ao Código do Trabalho feitas durante a troika, voltando-se a aumentar as indemnizações por cessação do contrato de trabalho.

O BE quer também mais investimento no SNS, no setor da Habitação ou no dos transportes público. Quer também que preveja os aumentos do salário mínimo nacional na próxima legislatura.

Se não houver uma "solução no horizonte da legislatura", o BE admite negociar "caso a caso" os Orçamentos do Estado. Amanhã, com delegações lideradas por Catarina Martins e António Costa, o BE e PS iniciarão conversações formais para um novo acordo de legislatura.

[em atualização]