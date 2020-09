Costa admite: número de infetados pode subir até aos mil por dia

A reunião do gabinete de crise do Governo ontem convocada por causa do aumento do número de infetados e de mortos já terminou, com o primeiro-ministro (PM) a fazer aos portugueses um forte apelo à "responsabilidade pessoal" de cada um dos portugueses no controlo da pandemia.

"Estás nas mãos de cada um de nós controlar a pandemia", disse, repetindo depois este pensamento das mais variadas maneiras e feitios.

"Está essencialmente nas nossas mãos controlar a pandemia", "a confiança assenta na consciência de que cada um tem de ser cauteloso" e "se o fizermos o país não voltará a fechar" - estas foram algumas das suas afirmações.

O número de infetados, ontem, foi de 770, e para o chefe do Governo, "na próxima semana podemos chegar a mil novos casos por dia". "Temos de travar o crescimento desta pandemia", insistiu.

O chefe do Governo disse que a "responsabilidade pessoal" de cada um a controlar a pandemia passa pelo cumprimento "escrupuloso" de cinco regras:

1ª - Usar máscara

2ª - Manter higiene permanente das mãos

3ª - Cumprir etiqueta respiratória

4ª - Manter distanciamento físico

5ª - Usar a aplicação StayAway Covid.

"A nossa responsabilidade é permanente, não pode haver relaxamento", insistiu, dizendo também que na atual fase o controlo da pandemia está muito mais nas mãos de cada pessoa do que nas medidas das autoridades. "Não podemos ter um polícia a bater no ombro de cada um", exemplificou.

Não tendo anunciado qualquer medida nova, Costa revelou porém que, na próxima semana, a DGS terá concluído o plano de combate à pandemia para o período Outono/Inverno.

Costa reconheceu que já pode haver "fatiga" dos portugueses perante o cumprimento de regras de proteção e voltou por isso uma imagem comum no seu discurso: "Isto não é uma corrida cem metros. É uma longa maratona e não sabemos quantos quilómetros vai ter esta maratona", disse.

A convocatória para esta manhã da reunião do gabinete de crise foi feita ontem. Uma fonte do gabinete do PM disse à Lusa que a reunião surgia na sequência do "contínuo aumento" de novos casos diários de infeção e pela necessidade de "reforçar a sensibilização dos cidadãos para a adoção de medidas de prevenção e de segurança contra a covid-19".

Do gabinete de crise, que se reuniu pela última vez em 29 de junho, em São Bento, fazem parte os ministros Pedro Siza Vieira (Economia e da Transição Digital), Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros), Mariana Vieira da Silva (Presidência), João Leão (Finanças), João Gomes Cravinho (Defesa), Eduardo Cabrita (Administração Interna), Ana Mendes Godinho (Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), Tiago Brandão Rodrigues (Educação), Marta Temido (Saúde) e Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação).

