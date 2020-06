Eurogrupo. Centeno já comunicou que não concorrerá a segundo mandato

Mário Centeno deixará a presidência do Eurogrupo dia 12 de julho

Com uma nota no Twitter, Mário Centeno confirmou esta tarde publicamente que não irá concorrer a um segundo mandato na presidência do Eurogrupo.

Centeno, que também está de saída do ministério das Finanças, disse que até 25 de junho deverão ser formalizadas as candidaturas ao lugar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A eleição será no início de Julho (provavelmente dia 9). Centeno, pelo seu lado, assegura a presidência até ao último dia do seu mandato, 12 de julho. Na próxima segunda-feira deixará o ministério das Finanças, tomando posse como ministro o atual secretário de Estado do Orçamento, João Leão.

Os ministros das Finanças de Espanha (Nadia Calviño), Irlanda (Paschal Donohoe) e Luxemburgo (Pierre Gramegna) parecem estar na pole position da corrida à sucessão de Centeno na presidência do Eurogrupo. Calviño é socialista, Donohoe de centro-direita e Gramegna liberal, segundo a classificação do Politico. O mandato é de dois anos e meio.