Estado de emergência a caminho. Saiba as novas medidas e os concelhos atingidos

O primeiro-ministro, António Costa, apresentando as conclusões do Conselho de Ministros

Após uma reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, que decorreu durante cerca de oito horas (das 10h da manhã às 18h00), o primeiro-ministro anunciou que vai conversar com o Presidente da República falar sobre a necessidade de um novo estado de emergência.

António Costa revelou que o confinamento que atualmente abrange três concelhos do norte (Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira) serão alargadas a outros 118 concelhos - perfazendo portanto 121 (veja a lista completa no fim da notícia).

Esses concelhos serão confinados a partir das 00h00 do dia 4 de novembro até às 23h59 do dia 15 de novembro de 2020. A lista será revista quinzenalmente e segundo o PM o mais natural é que cresça nas próximas semanas. Para já, está abrangida 70% da população portuguesa.

O critério será o já adotado na UE como definidor de "situação em descontrolo": 240 novos casos acumulados por cem mil habitantes nos últimos 14 dias.

Haverá exceções, como Alvaiázere, onde o surto se localiza num lar.

E haverá exceções ao contrário: concelhos onde o valor não se atinge mas são "ilhas" rodeadas de concelhos com o tal valor de "situação em descontrolo" (casos da Moita, Montijo, Moita, Barreiro, Alcochete, Sobral de Monte Agraço, Viana do Castelo, Mondim de Basto, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio).

Concelhos confinados

Alcácer do Sal,

Alcochete,

Alenquer,

Alfândega da Fé,

Alijó,

Almada,

Amadora,

Amarante,

Amares,

Arouca,

Arruda dos Vinhos,

Aveiro,

Azambuja,

Baião,

Barcelos,

Barreiro,

Batalha,

Beja,

Belmonte,

Benavente,

Borba,

Braga,

Bragança,

Cabeceiras de Basto,

Cadaval,

Caminha,

Cartaxo,

Cascais,

Castelo Branco,

Castelo de Paiva,

Celorico de Basto,

Chamusca,

Chaves,

Cinfães,

Constância,

Covilhã,

Espinho,

Esposende,

Estremoz,

Fafe,

Figueira da Foz,

Fornos de Algodres,

Fundão,

Gondomar,

Guarda,

Guimarães,

Idanha-a-Nova,

Lisboa,

Loures,

Macedo de Cavaleiros,

Mafra,

Maia,

Marco de Canaveses,

Matosinhos,

Mesão Frio,

Mogadouro,

Moimenta da Beira,

Moita,

Mondim de Basto,

Montijo,

Murça,

Odivelas,

Oeiras,

Oliveira de Azeméis,

Oliveira de Frades,

Ovar,

Palmela,

Paredes de Coura,

Paredes,

Penacova,

Penafiel,

Peso da Régua,

Pinhel,

Ponte de Lima,

Porto,

Póvoa de Varzim,

Póvoa do Lanhoso,

Redondo,

Ribeira da Pena,

Rio Maior,

Sabrosa,

Santa Comba Dão,

Santa Maria da Feira,

Santa Marta de Penaguião,

Santarém,

Santo Tirso,

São Brás de Alportel,

São João da Madeira,

São João da Pesqueira,

Sardoal,

Seixal,

Sesimbra,

Setúbal,

Sever do Vouga,

Sines,

Sintra,

Sobral de Monte Agraço,

Tabuaço,

Tondela,

Trancoso,

Trofa,

Vale da Cambra,

Valença,

Valongo,

Viana do Alentejo,

Viana do Castelo,

Vila do Conde,

Vila Flor,

Vila Franca de Xira,

Vila Nova de Cerveira,

Vila Nova de Famalicão,

Vila Nova de Gaia,

Vila Pouca de Aguiar,

Vila Real,

Vila Velha de Ródão,

Vila Verde,

Vila Viçosa,

Vizela

