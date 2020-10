Estado de emergência a caminho. Saiba as novas medidas e os concelhos atingidos

O primeiro-ministro, António Costa, apresentando as conclusões do Conselho de Ministros

Após uma reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, que decorreu durante cerca de oito horas (das 10h da manhã às 18h00), o primeiro-ministro (PM) anunciou que vai conversar com o Presidente da República falar sobre a necessidade de um novo estado de emergência.

Segundo reconheceu, não há, por exemplo, cobertura constitucional para decretar recolhimentos obrigatórios - daí poder ser necessário um novo estado de emergência.

António Costa revelou que o confinamento que atualmente abrange três concelhos do norte (Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira) serão alargadas a outros 118 concelhos - perfazendo portanto 121 (veja a lista completa no fim da notícia).

Esses concelhos serão confinados a partir das 00h00 do dia 4 de novembro até às 23h59 do dia 15 de novembro de 2020. A lista será revista quinzenalmente e segundo o PM o mais natural é que cresça nas próximas semanas porque o mês de dezembro "vai ser muito duro" e "muito duro". Para já, está abrangida 70% da população portuguesa (7,1 milhões de pessoas)

O mapa nacional do confinamento © DR

O critério será o já adotado na UE como definidor de "situação em descontrolo": 240 novos casos acumulados por cem mil habitantes nos últimos 14 dias.

Haverá exceções, como Alvaiázere, onde o surto se localiza num lar.

E haverá exceções ao contrário: concelhos onde o valor não se atinge mas são "ilhas" rodeadas de concelhos com o tal valor de "situação em descontrolo" (casos da Moita, Montijo, Moita, Barreiro, Alcochete, Sobral de Monte Agraço, Viana do Castelo, Mondim de Basto, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio).

Costa explicou as imposições a quem vive nos concelhos que entrarão em confinamento ( que também estão explicadas no comunicado do Conselho de Ministros, o qual pode ler AQUI)

1. Dever cívico de recolhimento domiciliário. "Se nada tivermos de fazer de imperioso devemos ficar em casa." Pode-se sair para trabalhar, ir à escola, visitar familiares em necessidade, disse o PM - "mas a regra é ficar em casa".

2. Encerramento de todos estabelecimentos comerciais a partir das 22h. Restaurantes encerrados até às 22h30 e proibidos de ter mesas com mais de 6 pessoas.

3. Proibidas feiras de levante.

4. Teletrabalho obrigatório e empresas obrigadas ao desfasamento de horários, no quadro do decreto-lei 79-A/2020.

5. Determina-se a proibição da realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a cinco pessoas.

Segundo o chefe do Governo, o agravamento da pandemia nas últimas semanas poderá conduzir, "se nada acontecer, a uma pressão insustentável sobre o SNS". Aliás, segundo recordou, "não é por acaso que países ricos como a Holanda" já começaram a internar os seus doentes no estrangeiro, dado o esgotamento dos seus serviços de saúde. E daí as medidas adotadas - assentes naquilo que o PM definiu como "linhas vermelhas": manter o sistema de ensino a funcionar e proteger os postos de trabalho.

António Costa disse que as UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) do SNS disponíveis para doentes covid já só são 70, no total de 286. Segundo acrescentou, a estas 70 podem ser acrescentadas outras 505 camas UCI atualmente afetas a doentes não-covid - mas mais uma recorda que o SNS não pode só estar exclusivamente afeto à pandemia.

Assim, disse, no capítulo das "medidas de reforço" do SNS, preparam-se 202 novas camas UCI (52 já disponíveis, 50 até 31 de dezembro e cem durante o primeiro trimestre de 2021).

O ponto da situação nas UCI © DR

O chefe do Governo voltou a insistir na tónica da responsabilidade pessoal de cada um para evitar a propagação da pandemia, sublinhando, por diversas vezes, a obrigação das pessoas de evitarem a exaustão dos profissionais de saúde que estão na linha da frente do tratamento dos doentes.

"Se nos sentidos cansados, imaginem o cansaço dos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais", disse.

1. Manter distância física sempre que possível

2. Usar a máscara, nos locais fechados e na via pública, sempre que "há gente à nossa volta"

3. Cumprir etiqueta respiratória (espirrar para o braço, por exemplo)

4. Lavar permanentemente as mãos, "para evitar transportamos o vírus de um lado para o outro"

5. Utilizar a aplicação StayAway Covid.

MotoGP sem público

Ao mesmo tempo, anunciou também a contratação de enfermeiros reformados para reforçarem o pessoal que faz os inquéritos de rastreio para saber junto de cada infetado com quem esteve, quem pode ter contagiado e também onde pode ter sido infetado.

Também será lançado um concurso para contratação de mais enfermeiros para as UCI - e garantido o PM que não serão contratos a prazo.

António Costa reconheceu ter sido "insuportável" ver as aglomerações de pessoas que ocorreram no Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão. Por isso o Governo já informou o promotor que o próximo Grande Prémio Moto GP (de 20 a 22 de novembro) não poderá ter público.

Concelhos confinados

Alcácer do Sal,

Alcochete,

Alenquer,

Alfândega da Fé,

Alijó,

Almada,

Amadora,

Amarante,

Amares,

Arouca,

Arruda dos Vinhos,

Aveiro,

Azambuja,

Baião,

Barcelos,

Barreiro,

Batalha,

Beja,

Belmonte,

Benavente,

Borba,

Braga,

Bragança,

Cabeceiras de Basto,

Cadaval,

Caminha,

Cartaxo,

Cascais,

Castelo Branco,

Castelo de Paiva,

Celorico de Basto,

Chamusca,

Chaves,

Cinfães,

Constância,

Covilhã,

Espinho,

Esposende,

Estremoz,

Fafe,

Figueira da Foz,

Fornos de Algodres,

Fundão,

Gondomar,

Guarda,

Guimarães,

Idanha-a-Nova,

Lisboa,

Loures,

Macedo de Cavaleiros,

Mafra,

Maia,

Marco de Canaveses,

Matosinhos,

Mesão Frio,

Mogadouro,

Moimenta da Beira,

Moita,

Mondim de Basto,

Montijo,

Murça,

Odivelas,

Oeiras,

Oliveira de Azeméis,

Oliveira de Frades,

Ovar,

Palmela,

Paredes de Coura,

Paredes,

Penacova,

Penafiel,

Peso da Régua,

Pinhel,

Ponte de Lima,

Porto,

Póvoa de Varzim,

Póvoa do Lanhoso,

Redondo,

Ribeira da Pena,

Rio Maior,

Sabrosa,

Santa Comba Dão,

Santa Maria da Feira,

Santa Marta de Penaguião,

Santarém,

Santo Tirso,

São Brás de Alportel,

São João da Madeira,

São João da Pesqueira,

Sardoal,

Seixal,

Sesimbra,

Setúbal,

Sever do Vouga,

Sines,

Sintra,

Sobral de Monte Agraço,

Tabuaço,

Tondela,

Trancoso,

Trofa,

Vale da Cambra,

Valença,

Valongo,

Viana do Alentejo,

Viana do Castelo,

Vila do Conde,

Vila Flor,

Vila Franca de Xira,

Vila Nova de Cerveira,

Vila Nova de Famalicão,

Vila Nova de Gaia,

Vila Pouca de Aguiar,

Vila Real,

Vila Velha de Ródão,

Vila Verde,

Vila Viçosa,

Vizela.