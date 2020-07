Estado da Nação. Costa dramatiza necessidade de nova geringonça

Um "pedido de casamento". Foi assim que Rui Rio definiu o que António Costa tinha acabado de fazer, em relação aos partidos da antiga 'geringonça', no discurso com que esta manhã abriu o Estado da Nação - o primeiro desta legislatura e também o primeiro da era pandémica.

Sucederam-se as frases com que o chefe do Governo manifestou interesse em renovar as "posições conjuntas" que marcaram a governação entre 2015 e 2019. Um dia depois de o "bloco central" ter aprovado (embora com muitas divisões internas, sobretudo no PS) o fim dos debates quinzenais no Parlamento com o PM., António Costa dramatizou a necessidade de entendimentos permanentes à esquerda ao ponto de dizer que isso é "indispensável agora". Assegurando: "Ninguém espere deste Governo qualquer contributo para uma crise política".

Por exemplo: "A resposta a esta crise não passa pela austeridade ou por qualquer retrocesso nos progressos alcançados nos últimos cinco anos. É com os partidos que connosco viraram a página da austeridade que queremos prosseguir o caminho iniciado em 2015. E, para esse efeito, necessitamos de um quadro de estabilidade no horizonte da legislatura."

Ou ainda: "Precisamos de uma base de entendimento sólida e duradoura. Se foi possível antes, certamente terá de ser possível agora. Se foi útil antes, revela-se indispensável agora, ante o desafio de vencer uma crise pandémica com aquela que nos assola."

E também: "São várias as posições conjuntas que os aproximam: o desígnio de reforçar a capacidade produtiva e a valorização dos nossos recursos; a prioridade ao fortalecimento dos serviços públicos e o reforço do investimento público; o combate às precariedades na habitação e no trabalho; a luta contra as desigualdades."

Bem como: "Estes são objetivos que partilhamos e em torno dos quais é possível estruturar um roteiro de ação a médio/longo prazo, sem prejuízo, como sempre, das conhecidas diferenças que definem a identidade de cada um, ou das visões distintas sobre a Europa e a importância da estabilidade do quadro macroeconómico, com que temos sabido conviver."

E tudo porque "a magnitude da tarefa que temos em mãos não se compadece com acordos de curto prazo, nem com táticas de vistas curtas, baseadas em despiques de popularidade, competições de descolagem ou exercícios de calculismo eleitoral".

Principal obstáculo? Código Laboral

A estes desafios, BE, PCP e PEV preferiram dizer "nim" - mas sabe-se há muito tempo que o PCP, por exemplo, não quer nem ouvir falar de novos acordos escritos, sendo que no último Orçamento Suplementar até votou contra, quando nos orçamentos da 'geringonça' se tinha abstido (excepto no primeiro, logo em 2015, feito só para acudir ao colapso do Banif).

Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, fez por exemplo questão de recordar ao chefe do Governo que o BE até tinha desejado a renovação do acordos no princípio desta legislatura - e que foi o PS que não quis. "O BE propôs há menos de um ano ao PS um acordo formal para a legislatura. O PS recusou esse acordo e preferiu negociar orçamento a orçamento, coisa que aliás o BE tem feito como bem sabe."

A líder do BE foi perentória: "senhor primeiro-ministro, o nosso horizonte sempre foi o da legislatura, nunca colocamos é o nosso mandato dentro da gaveta".

Seja como for, não disse que não - só salientou que o BE "nunca" coloca o seu mandato (o seu programa) "dentro da gaveta".

O que os bloquistas começaram de imediato a fazer foi a porem condições. O BE (tal como o PCP) exige que se aprove uma lei que proiba temporariamente os despedimentos em empresas com lucros. Também quer que passem a permanentes os trabalhadores médicos temporários contratados pelo SNS por causa da pandemia.

A ambas as exigências o Governo resistiu. Quanto à proibição dos despedimentos, Costa argumentou que isso pode levar ao encerramento de empresas - e portanto ainda a mais desemprego. E sobre as contratações permanentes, a ministra da Saúde Marta Temido respondeu que só em função das necessidades do SNS.

Já o PCP foi mais recuado que o BE a responder aos desafios de Costa. Jerónimo de Sousa criticou mesmo ao Governo a "cambalhota" que deu quando recusou suplementos de penosidade e risco para os trabalhadores da função pública - "péssimo sinal dado pelo PS". Interpelando, de improviso, uma jovem deputada do PS, Marina Gonçalves, Jerónimo acabou por pôr outra exigência na mesa: a revogação da norma do Código Laboral que impõe períodos experimentais de 180 dias para quem é contratado.

A renovação da 'geringonça' foi o principal tema do debate mas não foi o único.

Hidrogénio

Algo surpreendentemente, este foi praticamente o tema única da intervenção por parte da bancada do PSD, começando logo por Rui Rio. O líder 'laranja' teme que se estejam a criar novas formas de oferecer rendas às empresas do setor, como aconteceu com as eólicas. Costa respondeu que a aposta do Governo nesta nova forma de energia pode gerar investimentos até aos 16 mil milhões de euros. E, sendo assim, os 400 milhões de euros que o Estado precisa de investir para tornar aqueles investimentos realizáveis seriam uma "parcela mínima" dos ganhos previsíveis.

Novo Banco

Rui Rio exigiu ao Ministério Público que investigue a concretização do contrato de venda do Novo Banco à Lone Star. Segundo disse, há pessoas na cúpula do banco a lucracrem privadamente com a venda a baixo preço de ativos do banco, sendo que além do mais essas vendas a baixos preços agravam as imparidades do banco e lhe dão mais pretexto para pedir dinheiro ao Estado.

