IVA das máscaras e desinfectantes vai ser reduzido para 6%

O primeiro-ministro está esta tarde no Parlamento para um debate quinzenal que será aberto pelo PCP, depois de o António Costa ter prescindido da intervenção inicial, o que acontece pela primeira vez. Segundo afirmou à Lusa fonte da secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, o líder do Executivo entende que devem ser os partidos a colocar ao Governo as suas questões. Os debates quinzenais alternam entre dois modelos: ou começam logo com as perguntas dos grupos parlamentares ou com um tema definido pelo Governo e uma intervenção inicial do primeiro-ministro, que seria o formato desta tarde.

Naquele que poderá ser o último debate quinzenal com o país em estado de emergência - que está em vigor até 2 de maio e Costa já disse que espera não ter de o renovar -, a bancada comunista escolheu para tema da interpelação os problemas económicos e sociais, bem como questões de saúde. O PCP tem sido o partido mais crítico da declaração do estado de emergência - votou contra na última prorrogação - que diz estar a ser usado para atropelar os direitos dos trabalhadores.

Depois do PCP, será a vez de PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PAN, PEV, Iniciativa Liberal e Chega.

Acompanhe aqui ao minuto o debate quinzenal.