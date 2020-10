Covid-19. Ursula Von der Leyen recebeu teste negativo esta manhã

O teste de rastreio à covid-19, feito este domingo à noite, pela presidente da Comissão Europeia, Usula Von der Leyen, deu negativo, informou a própria no Twitter, nesta segunda-feira. A governante foi testada depois de ter estado em contacto com um infetado pelo novo coronavírus durante uma reunião do Conselho de Estado, em Portugal.

Apesar do resultado negativo do teste, a presidente da Comissão Europeia mantém-se em isolamento até amanha de manhã.

No Twitter, aproveitou ainda para agradecer os desejos de melhoras que lhe foram endereçados, embora não tenha revelado qualquer sintoma de infeção.

Ursula von der Leyen participou há menos de uma semana na reunião do Conselho de Estado, no Palácio da Cidadela em Cascais, e foi informada de que um dos conselheiros presente no encontro, o advogado e comentador político, António Lobo Xavier está infetado com covid-19.

Vale a pena lembrar que depois da reunião de Conselho de Estado, em Portugal, em que a Presidente esteve sem máscara, a três cadeiras de distância de Lobo Xavier, Von der Leyen participou na Cimeira Europeia onde estiveram também, o presidente do Conselho Europeu (que já tinha estado em quarentena, depois de um contacto próximo com um infetado), com o presidente do Parlamento e com os representantes do poder executivo de toda a União, incluindo novamente com António Costa e com Angela Merkel, por exemplo.

Marcelo, Ferro e Costa também estão negativos

Também o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, foram testados na sequência do mesmo encontro. Esta segunda-feira soube-se que estavam todos negativos para a covid-19.

Os antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã receberam o mesmo resultado, depois de terem estado no Conselho de Estado de terça-feira.