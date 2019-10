António Costa exalta-se com popular e diz-se vítima de "campanha negra"

O líder do PS perdeu hoje a cabeça com um popular idoso que o interpelou nas galerias do Terreiro do Paço, acusando-o de estar em "merecidas férias" nos incêndios de Pedrógão (junho de 2017).

"É mentira, é mentira!", gritou Costa ao idoso. "Não seja mentiroso!", insistiu, aos gritos, o líder do PS, manifestamente fora de si. A TVI gravou todo o incidente.

Também a RTP mostra outro ângulo.

Furioso com o homem, Costa virou-se a ele mas foi travado pelos seus próprios seguranças. Estes levaram depois o chefe do PS para o seu carro de campanha - que estava estacionado em frente ao MAI (ministério da Administração Interna).

A comitiva partiu então para Santa Apolónia. De comboio, António Costa vai seguir para o Porto, onde encerrará a campanha do PS, com um comício no Coliseu.

Antes de embarcar, Costa falou em Santa Apolónia com jornalistas e disse que o idoso com quem se exaltou foi "plantado" no Terreiro do Paço para esse efeito pela "direita", um ato típico de uma "campanha negra". "É vergonhoso que a direita recorra a golpes destes", afirmou Costa, repetindo que há "limites para tudo".

Homem com quem Costa se exaltou recusou identificar-se e garantiu que não estava ao serviço de ninguém. E - assegurou - "sempre votou" PS.

Ao mesmo tempo, assegurou repetidamente que estava de facto em Portugal quando foram os incêndios de Pedrógão, reunindo logo a seguir com autarcas da zona: "Eu estava cá e estive no meu lugar e nas minhas funções". Costa não estava de facto de férias quando ocorreram esses incêndios (17 de junho de 2017), que fizeram 66 mortos.

No Terreiro do Paço, o DN e a "Visão" tentaram interpelar o homem com quem Costa se exaltou. Este recusou identificar-se, não dizendo o nome, a idade ou a ocupação, de garantiu várias vezes que não fez o que fez ao serviço de alguém. "Não sou vendido", repetiu, garantindo ao mesmo tempo que é desde sempre eleitor do PS: "Sempre votei socialista!", garantiu.

O incidente ocorreu já depois de terminada uma arruada do PS, iniciada no Chiado depois do tradicional almoço de fim de campanha dos socialistas na cervejaria "Trindade".