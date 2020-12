Costa obrigado a ficar em isolamento até ao dia 29 de dezembro

O primeiro-ministro, António Costa, foi considerado contacto com exposição de alto risco à covid-19, ficando em isolamento profilático na Residência Oficial até ao final do período de vigilância ativa de 14 dias, anunciaram as autoridades de saúde.

"Na sequência da exposição a caso de covid-19, ocorrida no dia 16/12/2020, o primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e após avaliação de risco efetuada por Autoridade de Saúde, este foi considerado contacto com exposição de alto risco", afirma em comunicado a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)

António Costa fica assim sujeito "a vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição, com isolamento profilático na Residência Oficial até ao final do período de vigilância ativa", adianta a ARSLVT.

Assim, o primeiro-ministro será obrigado a ficar em isolamento profilático até ao dia 29 de dezembro.

António Costa já estava em isolamento profilático preventivo da covid-19, após ter estado na quarta-feira, no Palácio do Eliseu, em Paris, com o presidente francês, Emmanuel Macron, que se encontra infetado com o novo coronavírus.

Um comunicado do gabinete de António Costa divulgado nesse dia referia que o primeiro-ministro estava em isolamento profilático preventivo, aguardando que a autoridade de saúde definisse o confinamento resultante do contacto de risco, mas que mantinha toda a atividade executiva e a agenda de trabalho não presencial

Portugal contabiliza pelo menos 5.977 mortos associados à ​​​​​​​covid-19 em 366.952 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).