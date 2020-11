Costa acusa Rio de pactuar com "extrema direita xenófoba"

António Costa (primeiro-ministro e chefe do PS) com o líder do PSD, Rui Rio (foto de arquivo)

Açores: José Manuel Bolieiro (PSD) indigitado presidente do Governo Regional

O PSD e Rui Rio devem "uma explicação ao país" por causa do suposto acordo PSD-Chega que levará o partido de André Ventura a viabilizar nos Açores um governo do PSD liderado por José Manuel Bolieiro.

O desafio foi feito pelo secretário-geral do PS, António Costa, depois da reunião da Comissão Nacional do PS que esta tarde debateu o papel do partido face às próximas eleições presidenciais.

"A normalização da extrema-direita xenófoba é abrir a porta aos inimigos da democracia, porque quem é xenófobo ofende o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana."

Segundo Costa, com este acordo Rui Rio "ultrapassou uma linha vermelha" da direita democrática europeia, a linha vermelha que não permite a essa direita democrática fazer entendimentos com partidos da "extrema direita xenófoba".

"Independentemente do que diga o acordo secreto, o simples facto de haver um acordo é em si mesmo da maior gravidade. A normalização da extrema-direita xenófoba é abrir a porta aos inimigos da democracia, porque quem é xenófobo ofende o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana", disse o líder socialista.

PSD vai formar governo nos Açores

"O PSD deve ao país uma explicação, porque a direita democrática em toda a Europa tem traçado uma linha muito clara: não há entendimentos com a direita xenófoba", insistiu.

O Chega tem insistido em fazer passar a ideia de que houve mesmo um acordo com o PSD enquanto que o PSD e Rui Rio têm negado. Uma das contrapartidas para o Chega viabilizar um governo do PSD nos Açores seria o PSD ir a jogo na Assembleia da República num processo de revisão constitucional, já aberto pelo partido de André Ventura, que discutisse a redução do número de deputados.

Entretanto, o Representante da República nos Açores, embaixador Pedro Catarino, anunciou esta noite que vai indigitar o líder do PSD-Açores, José Manuel Bolieiro, para formar governo regional, dado ter obtido apoio maioritário por acordos com o CDS, o PPM, a Iniciativa Liberal e o Chega.

O PS, disse, venceu as eleições mas sem maioria e sem apresentar nenhuma coligação ou acordos escritos que lhe permitissem ter apoio maioritário na Assembleia Legislativa Regional.