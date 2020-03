Coronavírus. Ferro Rodrigues pressionado para ter Parlamento à porta fechada

Suspensão das visitas a presos compensada com mais telefonemas

Aconteceu terça-feira, na conferência de líderes. E novamente esta quarta-feira, numa reunião com os presidentes das comissões parlamentares.

Apesar de pressionado por todos os lados, o presidente da Assembleia da República continua a recusar todas as sugestões para que as reuniões do plenário sejam realizadas à porta fechada.

Dito de outra forma: Ferro Rodrigues continua a permitir que os trabalhos sejam testemunhados por grupos visitantes que os seguem nas chamadas "galerias do povo".

Apesar da pressão, o presidente da AR tem recusado avançar para essa medida - prevista aliás no plano de contingência que o Parlamento já adotou -, dizendo que contribuiria para criar uma situação de alarme desnecessário.

Ferro Rodrigues tem também argumentado que medidas destas carecem de suporte técnico - e quer por isso esperar pela reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública.

Ferro não quer o Parlamento a reunir à porta fechada - mas o seu partido não está pelos ajustes. A direção da bancada parlamentar socialista, liderada pela deputada Ana Catarina Mendes, emitiu uma diretiva a todos os deputados pedindo-lhes que não tragam visitas externas ao Parlamento. Muitas das visitas ocorrem por iniciativa própria de quem visita mas muitas outras são a convite de deputados. E muitas envolvem grupos de pessoas: escolas, por exemplo.

Por ora, o PS é o único partido a ter emitido esta diretiva aos seus deputados. Mas, mesmo assim, há alguma contenção noutras bancadas em relação a convites externos. O Bloco de Esquerda, por exemplo, estava a organizar uma audição (aberta ao público) sobre lares de terceira idade - e decidiu cancelar a iniciativa, segundo disse ao DN o deputado José Soeiro.

No Parlamento já foram criadas duas salas de isolamento, para colocar pessoas onde haja suspeita de infeção até estas serem retiradas do edifício pelo INEM. Sabe-se também que uma funcionária ficou de quarentena em casa depois de regressar de férias em Itália.