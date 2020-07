Mário Centeno assume governação do BdP na segunda-feira

O anúncio foi feito aos jornalistas pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após uma reunião do Conselho de Ministros, que começou às 9:30, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. A governante adiantou que Mário Centeno assume as novas funções na próxima segunda-feira.

O governo também aprovou a aplicação de telemóvel que permitirá rastrear os potenciais contagiados por um cidadão infetado com covid-19. Os dados da apliação que se chamará STAYAWAY COVID serão geridos pelo Ministério da Saúde. Será sempre um profissional de saúde a entregar um código ao cidadão a quem for confirmada a infeção para que o "dispare" para todos as pessoas que estiveram na sua proximidade e durante um determinado tempo e que tenham a mesma aplicação. "Os dados não serão usados para mais nenhum fim", garantiu Mariana Vieira da Silva.

"O STAYAWAY COVID" é uma aplicação, disponível nos sistemas operativos «iOS» ou «Android», que utiliza como sensor de proximidade a tecnologia «Bluetooth Low Energy» e notifica os utilizadores da exposição individual a fatores de contágio por SARS-CoV-2, decorrente de contacto com utilizador da aplicação a quem posteriormente tenha sido diagnosticada a doença COVID-19, funcionando como um instrumento complementar e voluntário de resposta à situação epidemiológica pelo reforço da identificação de contactos. O sistema foi desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Ciência e Tecnologia (INESC TEC), em parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e as empresas Keyruptive e Ubirider, no âmbito da Iniciativa Nacional em Competências Digitais e.2030", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Neste Conselho de Ministros foram aprovados vários diplomas, entre os quais os que regulam as medidas de segurança nas escolas para o próximo ano letivo e foi decidido manter ainda encerrados os parques infantis e de diversões porque, sublinhou a ministra, "não há condições de garantir a sua higienização". Ainda no que diz respeto às escolas, foi assegurado que haverá financiamento para a aquisição de computadores e ligações para as escolas públicas, a executar nos anos de 2020 e 2021.

Foi igualmente aprovado o decreto lei que autoriza o Estado a adquirir as participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias da TAP SGPS,.