Confusão na convocatória. Livre diz ter convocado Joacine para Assembleia, mas deputada nega

A deputada do Livre, Joacine Katar Moreira.

O Livre e Joacine Katar Moreira assumiram esta quarta-feira posições contraditórias quanto à convocação da deputada para a Assembleia de quinta-feira que vai decidir sobre a retirada de confiança política da sua única representante no parlamento.

Fonte do partido disse à agência Lusa que Joacine foi convocada para a reunião, mas o assessor no parlamento negou que a deputada tenha recebido qualquer convocatória.

Segundo fonte oficial do partido Livre, foi enviado à deputada eleita, bem como aos restantes membros, um 'email' informativo sobre a 44.ª Assembleia do partido, que irá decorrer na próxima quinta-feira a partir das 20:00.

Por norma, e segundo a mesma fonte, quando a Mesa da Assembleia informa os seus membros acerca destas reuniões, essa informação é "interpretada como uma convocatória".

No entanto, fonte do partido refere que hoje, pelas 11:00, foi enviado um segundo 'email' à deputada, convocando-a para a próxima Assembleia.

Contactada pela Lusa, a assessoria parlamentar de Joacine Katar Moreira negou que a deputada tenha recebido qualquer 'email', acrescentando que tentou comunicar com os órgãos do partido para que o mesmo documento fosse reenviado a Joacine.

O Livre decide esta quinta-feira sobre uma proposta de retirada de confiança na deputada, na 44ª Assembleia marcada com carácter "extraordinário e urgente", depois de esta decisão ter sido adiada no IX Congresso do partido.

Entre os pontos da reunião está a "deliberação sobre a Resolução da 42ª Assembleia de retirada de confiança na DURP decorrente do votado no IX Congresso do Livre".

Logo no início do encontro, será votado o "caráter reservado" desta reunião, além da eleição da mesa da Mesa da Assembleia e a informação de renúncia do membro da Assembleia eleito Tiago Charters de Azevedo.

Esta reunião acontece depois de um congresso que decidiu adiar uma decisão sobre a retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira, que se exaltou e chegou a acusar elementos do partido de mentirem.

Na reunião magna realizada nos dias 18 e 19, esteve em debate uma resolução da anterior Assembleia do Livre que propunha a retirada da confiança política à única deputada que o partido conseguiu eleger nas legislativas de 06 de outubro passado.

Apesar da polémica com a direção do partido, que se prolonga quase desde o início da legislatura, Joacine Moreira já garantiu estar "completamente fora de questão" renunciar ao mandato e deixar a Assembleia da República.