Constitucional não apreciou recurso do PSD. CNE já pode mandar publicar resultados

Contagem dos votos emigrantes no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa

O Tribunal Constitucional não chegou a apreciar o recurso interposto pelo PSD, que pediu a revisão da contagem dos votos dos círculos da emigração, alegando que os votos que não chegaram acompanhados de uma fotocópia do cartão de cidadão foram indevidamente contabilizados como nulos.

De acordo com o acórdão do TC, "uma votação apenas pode ser julgada nula no caso de as ilegalidades objeto de protesto ou reclamação no ato em que se verificam poderem vir a influenciar o resultado geral da eleição", o que não é o caso. Uma nova contabilização dos votos nulos, "para além de se defrontar com a impossibilidade de quantificação", seria "insuscetível de alterar a distribuição de mandatos", argumenta o Constitucional, concluindo que a "apreciação do recurso carece de nulidade". "Pelo exposto, o Tribunal Constitucional decide não conhecer do recurso", conclui o acórdão.

Na última quinta-feira o PSD pediu a revisão da contagem dos votos dos círculos da emigração, alegando que os votos que não chegaram acompanhados de uma fotocópia do cartão de cidadão foram indevidamente contabilizados como nulos, quando deveriam ser contabilizados na abstenção. Os juízes do Palácio Ratton pediram então aos partidos que apresentaram candidaturas naqueles círculos que se pronunciassem até às nove da manhã de segunda-feira, após o que o TC tinha 48 horas para decidir.

De acordo com a lei eleitoral da Assembleia da República, a "votação em qualquer assembleia de voto e a votação em todo o círculo só são julgadas nulas quando se haja verificado ilegalidades que possam influir no resultado geral da eleição no círculo".

De acordo com os resultados finais declarados pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, no círculo da Europa 26 706 votos foram declarados nulos, enquanto no círculo de fora da Europa foram 8625 os votos invalidados. No total, são 35 331 votos nulos, 11 vezes mais do que os números registados em 2015.

Parlamento pode tomar posse sexta-feira

O recurso do PSD fez atrasar a tomada de posse da nova Assembleia da República, que chegou a ser ponderada para esta terça-feira.

Agora, uma vez conhecida a conhecida a decisão do TC é necessário que os resultados oficiais sejam publicados em Diário da República- o que pode acontecer ainda hoje - pelo que o novo Parlamento deverá ter a sessão inaugural na próxima sexta-feira. Depois da tomada de posse dos deputados, Marcelo Rebelo de Sousa poderá então dar posse ao Governo.

A Comissão Nacional de Eleições vai mandar os resultados eleitorais para publicação no Diário da República, disse ao DN um porta-voz da organização.