CDS e Iniciativa Liberal rejeitam Orçamento. PSD só revela decisão dia 21

"Este Orçamento do Estado atrasa e adia Portugal". Foi assim que o líder e deputado do Iniciativa Liberal (IL) reagiu à apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano, esta terça-feira. Do CDS, pela voz da deputada Cecília Meireles, o mesmo veredicto do IL de que o OE será rejeitado pelas respetivas bancadas. "Este não é o orçamento que o país precisa", disse a parlamentar centrista. Já o PSD reservou a sua posição para as jornadas parlamentares da bancada parlamentar, que se realizam no dia 21 de outubro.

Para Cecília Meireles, a visão estratégica de recuperação da economia deste Orçamento resume-se a três palavras: "gastar dinheiro público". Além disso, sublinhou que não se trata de um OE de alívio da carga fiscal, quando era "vital" que houvesse um alívio no IRS, que se resume a "mexidas na tabela de retenção na fonte".

Neste ponto, o deputado do IL foi muito mais contundente. João Cotrim Figueiredo acusou o Governo e o ministério liderado por João Leão de "cinismo político" e de "brincar com a vida das pessoas" já que os dois ou três euros ganhos com a alteração nas tabelas de retenção são corrigidos no momento de acerto de contas do imposto no ano seguinte.

Cecília Meireles destacou ainda o caso da saúde e defendeu que, num contexto de pandemia, era vital que não se perdesse "mais um momento " e se contratualizasse com o setor privado e social a recuperação de todos os atos de saúde que têm sido adiados. Classificou o OE de "preconceituoso" e muito à esquerda. Também sobre este assunto, o deputado do IL foi convergente ao assinalar que não há nenhum plano de recuperação das consultas e cirurgias adiadas e que, "são responsáveis em boa parte pelos seis mil mortos" a mais este ano e sem explicação.

João Cotrim Figueiredo também frisou que no que respeita à Educação não há uma linha para recuperar "o atraso dramático" do ano letivo de 2019/2020 que foi gerado pelo ensino à distância.

João Cotrim Figueiredo, deputado do IL © TIAGO PETINGA/LUSA

Por fim, o deputado foi ao polémico tema do Novo Banco, afirmando que se trata de uma "mistificação total", quando se diz que não há empréstimo do estado para o fundo de resolução. Explicou que as necessidades do banco são de 700 milhões de euros e que só estão previstos 470 milhões de euros injetados no fundo. "É essencial que se respeitam os acordos e que não haja um tostão do dinheiro do Estado gasto sem que o Parlamento conheça".

Já o PSD afirmou que agora é o "momento de estudar" a proposta de Orçamento do Estado com detalhe, remetendo o sentido de voto do partido para dia 21, quando os sociais-democratas debaterão o tema em jornadas parlamentares.

"Recebemos o Orçamento e ouvimos o ministro das Finanças. Vamos estudá-lo, vamos trabalhar sobre ele, estão agendadas jornadas parlamentares do PSD para dia 21 e será nessa altura, tal como aconteceu no ano passado, que transmitiremos a nossa posição mais detalhada sobre o Orçamento do Estado", afirmou o vice-presidente da bancada do PSD Afonso Oliveira, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Questionado se esse será o momento para o partido anunciar o seu sentido de voto na generalidade, o deputado respondeu afirmativamente.

"Será o momento certo para tomarmos posição", referiu, dizendo que "até lá é momento de estudar, de avaliar as propostas do Governo, de estudar com detalhe".

Questionado se o PSD ficou mais esclarecido após a conferência de imprensa do ministro das Finanças, João Leão, sobre a situação do Novo Banco, Afonso Oliveira reiterou o que tinha disso antes.

"Seria fácil responder às vossas questões, mas é mais responsável da nossa parte estudar o Orçamento do Estado com detalhe e, na altura certa, tomarmos uma posição", sublinhou.

O deputado social-democrata recordou que as jornadas parlamentares do PSD contemplam precisamente um debate sobre o Orçamento do Estado, marcado para dia 21 à tarde, sendo depois encerradas pelo presidente do PSD, Rui Rio.